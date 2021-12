El rechazo de Manchin es un golpe demoledor al plan de gasto social de Biden

La posición de Manchin, demócrata por West Virginia, es un tremendo golpe al plan de gasto social del presidente, Joe Biden, de 1.7 billones de dólares, pero también reduce las esperanzas de ampliar inmediatamente los pagos por hijo, de los que dependen millones de familias desde julio.El 15 de diciembre, diez días antes de Navidad, las familias de todo el país que cumplían los requisitos recibieron los últimos cheques de 2021 derivados de este crédito fiscal.Sin embargo, puede ser el último si el Senado no logra aprobar el plan económico de Biden."La noticia de hoy es un golpe demoledor para millones de familias que dependen del crédito fiscal infantil ampliado para llegar a fin de mes", señaló Bethany Robertson, codirectora de ParentsTogether, una organización sin ánimo de lucro de defensa de la familia.Manchin y los republicanos "han dado la espalda a las familias que luchan", subrayó Robertson. "Las familias seguirán luchando por una extensión del crédito fiscal mensual por hijos y otras políticas que les ayuden a prosperar", aseguró.El grupo MomsRising, otra asociación de defensa de la familia, apuntó que el anuncio de Manchin es "una decepción punzante y desgarradora para las familias y las empresas de su estado, que han acudido a él durante el último año instándole a votar sí a la educación preescolar universal, al cuidado infantil asequible, a la licencia médica familiar pagada, al crédito fiscal infantil, a la reducción de los precios de los medicamentos recetados y más"."Hoy, el senador Joe Manchin ha traicionado su compromiso previo de apoyar la iniciativa Build Back Better y de representar a las madres y familias de su estado. Y sabemos que esto es una traición para las familias como la suya en todo el país", argumentó la organización.Manchin dijo que apoyará un proyecto de ley separado para extender estos pagos, algo que la Casa Blanca ha descartado."Para hacerlo, necesitamos los 60 votos en el Senado y simplemente no los tenemos, ¿verdad?", manifestó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. "Así que esa no es una opción". DEC. 20, 202100:47El senador demócrata por Colorado Michael Bennet, uno de los principales defensores de la desgravación fiscal por hijos, tuiteó el domingo: "Simplemente no podemos duplicar la pobreza infantil en este país. Seguiré luchando para extender el crédito fiscal por hijo a millones de familias estadounidenses".La representante Rosa DeLauro, demócrata por Connecticut, otra destacada defensora de la medida y presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, reiteró que la no aprobación del paquete "perjudica a los más de 346,000 niños de West Virginia que se benefician del crédito fiscal por hijo".Asimismo, la representante Bonnie Watson Coleman, demócrata por Nueva Jersey y copresidenta y cofundadora del caucus del Congreso sobre Mujeres y Niñas Negras, reveló en Twitter el domingo que "el 94% de los niños de West Virginia se benefician de la ampliación de los créditos fiscales por hijos".Manchin justificó su decisión alegando que no puede votar ni a favor ni en contra del plan de Biden. "Simplemente no puedo", "He intentado todo lo humanamente posible. No puedo conseguirlo".La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, contraatacó destacando que su posición es un retroceso."Tal vez el senador Manchin pueda explicar a los millones de niños que han salido de la pobreza, en parte gracias al crédito fiscal infantil, por qué quiere acabar con un programa que está ayudando a conseguir este hito; nosotros no podemos", reconoció en un comunicado.El Plan de Rescate Estadounidense, promulgado en marzo, amplió el crédito fiscal por hijos existente de los 2,000 a los 3,000 dólares, con una bonificación de 600 dólares para menores de 6 años durante el año fiscal 2021.La primera mitad se entregó en pagos mensuales, de julio a diciembre, de 300 dólares para menores de 6 años y 250 dólares para los de 6 a 17 años. La segunda mitad se entregará cuando las familias presenten la declaración de la renta de 2021 el próximo año.El paquete legislativo aumentó el crédito fiscal por hijos para más de 65 millones de niños en todo el país, según el Centro de Presupuesto y Política de Prioridades, una organización de investigación liberal (CBPP, por sus siglas en inglés).El Centro de Presupuesto y Política de West Virginia, citando el análisis del CBPP, advirtió que la no aprobación de Build Back Better daría lugar a una reducción o eliminación del crédito fiscal por hijo para 346,000 niños en West Virginia y llevaría a 50,000 de los niños procedentes de las rentas más bajas del estado a situarse por debajo del umbral de la pobreza o a una mayor pobreza.Según el CBPP, unos 10 millones de niños podrían caer en la pobreza o profundizar en ella si se suprime este crédito. El 20% de la población más pobre del país experimentaría un aumento del 35% de sus ingresos si el crédito se prorroga hasta el próximo año, según un estudio del Instituto de Fiscalidad y Política Económica.A las pocas semanas del primer pago en julio, los datos de la Encuesta del Pulso de los Hogares de la Oficina del Censo mostraron que el 55% de las familias de ingresos medios usaron los pagos del crédito fiscal en compra de alimentos, más del 26% en ropa y el 23% en gastos relacionados con la escuela.Sólo en diciembre, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) enviaron más de 16,000 millones de dólares en ayudas fiscales a unos 61 millones de niños que cumplían los requisitos como parte del sexto pago mensual del crédito fiscal.Dicho departamento dijo que desde que se distribuyeron los primeros pagos en julio, la Administración ha entregado casi 93,000 millones de dólares a las familias.El Tesoro también señaló que los datos muestran que los padres y madres han gastado el dinero en artículos esenciales, como alimentos, ropa y gastos relacionados con la escuela.