El recuento del tira y afloja entre el PSG, Real Madrid y Mbappé

El mercado de fichajes en Europa vive horas cruciales tras darse a conocer que el delantero francés podría vestirse de blanco.El mercado de fichajes del futbol europeo se vio sacudido por la salida de Lionel Messi de Barcelona hace algunas semanas y ahora el flamante delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, podría dar otra sorpresa, ya que luce perfilado a convertirse en jugador del Real Madrid.Esto es lo que ha pasado hasta el momento en el futbol europeo tras un día turbulento y lleno de expectativas.Todo comenzó con una oferta del Real Madrid al PSG por 160 millones de euros para quedarse con Mbappé, según Le Parisien.Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, rechazó la oferta en un principio al argumentar que Mbappé no se vendía bajo ninguna circunstancia."Creo que hemos sido muy claros en nuestra posición, tal y como lo indicó ayer (miércoles) Leo (Leonardo, director deportivo). Sobre Kylian, nuestra posición no ha cambiado. Todo el mundo lo sabe; él lo sabe. Nuestra posición es muy clara y muy honesta", dijo al canal Bein Sports, al término del sorteo de la UEFA Champions League celebrado en Estambul.Tras la negativa, la misma fuente dio a conocer que el Real Madrid agregó a su oferta 20 millones más para llegar a 180 millones de euros y evitar pretextos de los parisinos. A dicha cantidad se podrían sumar 10 millones más en incentivos aún no precisados.No obstante, el Paris Saint-Germain busca lograr algún tipo de beneficio con la operación. Antes, el mismo diario, agregó que el equipo galo se sentaría a negociar si la oferta merengue es de al menos 220 millones de euros.Tras las horas críticas del tira y afloja, L'Équipe reveló que el PSG propuso hace dos meses a Kylian Mbappé subirle el sueldo hasta 25 millones de euros anuales netos para que firmara una prolongación de su contrato por cuatro temporadas, hasta 2026, pero el internacional francés no lo aceptó.Cabe resaltar que Mbappé, de 22 años, aún no ha renovado su contrato con el PSG, que vence en junio de 2022, y podría comprometerse con otro club en solo cuatro meses, sin que los parisinos puedan exigir una contrapartida económica.