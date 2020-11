El republicano Lindsey Graham, gana reelección al Senado de los Estados Unidos

COLUMBIA, Carolina del Sur - Superando el desafío más difícil de su carrera política, el senador republicano Lindsey Graham ganó la reelección para un cuarto mandato, derrotando al candidato demócrata Jaime Harrison.Los republicanos estaban muy animados en la fiesta de la victoria del Partido Republicano estatal en el Centro de Antiguos Alumnos de la USC donde unas 150 personas se reunieron.Cuando Fox News proyectó que Graham ganaría, la multitud comenzó a vitorear. Cuando Graham subió al escenario, la multitud de unas 200 personas comenzó a gritar "¡seis años más!"“Regresaré al Senado con un propósito. Nunca he querido mi trabajo más que ahora, nunca he apreciado mi trabajo más que ahora, nunca he estado más agradecido de tenerlo y creo que nunca he estado más preparado para hacerlo que Estoy ahora mismo ".Graham le dio crédito a Harrison y su capacidad para recaudar una cantidad récord de dinero para su campaña y hacer que la carrera sea más competitiva de lo que originalmente se pensó que sería.“Jaime, gracias. Fue muy amable. Creó una campaña increíble por primera vez que se postuló para un cargo ", dijo Graham. "Jaime, agradezco la llamada telefónica, haré todo lo posible para unirnos donde pueda".Al otro lado de la ciudad, en su propia fiesta de celebración, Harrison habló con una pequeña multitud de simpatizantes, personal de campaña y reporteros, celebrando la histórica campaña que atrajo la atención nacional sobre Carolina del Sur, incluso si no llegó a ser una victoria."La gente tiene la esperanza de que el cambio sea posible", dijo Harrison. “No obtuvimos el resultado que queríamos hoy. Pero, amigos míos, hoy no es donde termina nuestra historia”."Somos fuertes. Somos ingeniosos. Somos valientes. Somos habitantes de Carolina del Sur ”, dijo Harrison en sus comentarios finales. “Y juntos construiremos un nuevo Sur. Mientras respiramos, esperamos mis amigos. Mientras respiramos, esperamos ”.A pesar de que Harrison recaudó más dinero que Graham, estableciendo un récord de candidatos al Senado de todos los tiempos, la victoria de Graham el martes mostró lo que algunos observadores políticos sospechaban: que hay un límite para la cantidad de dinero que puede mover la aguja en una campaña.Graham a lo largo de los años se ha desplazado más hacia la derecha, alejándose de las posturas moderadas anteriores que una vez lo llevaron a ser censurado por algunos grupos republicanos locales dentro del estado.