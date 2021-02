El riesgo de un infarto aumenta en invierno.

Cuando baja la temperatura, es especialmente importante estar atento a las posibles señales y síntomas

Probablemente hayas escuchado que palear nieve puede aumentar el riesgo de un ataque cardíaco. Pero cuando baja la temperatura puede aumentar la probabilidad de un ataque al corazón, incluso si no estás limpiando un camino cubierto de nieve, ni quitando la nieve para sacar tu automóvil.Así que, ¿cuál es la verdad sobre los riesgos de sufrir un infarto en invierno? Esto es lo que necesitas saber y cómo reconocer las señales de un ataque cardíaco en cualquier época del año.El clima frío puede aumentar la presión arterial y elevar los niveles de colesterol, dos factores clave de riesgo de ataque cardíaco. También puede aumentar la probabilidad de que la sangre forme coágulos que ponen en riesgo la salud del corazón.Según un estudio publicado en JAMA Cardiology en 2018, que analizó información sobre unas 274,000 personas que viven en Suecia, el riesgo de sufrir un ataque cardíaco era mayor en los días en que la temperatura estaba por debajo del punto de congelación.Otro estudio, publicado en PLOS One en 2015, encontró un aumento del 31% en los ataques cardíacos en los meses más fríos del año en comparación con los más cálidos.Los estudios sugieren que el clima invernal puede ser especialmente peligroso para el corazón si ya has tenido un ataque cardíaco, si tienes una enfermedad cardíaca o eres mayor de 65 años.A pesar del repentino dolor en el pecho y el colapso que generalmente se muestran en las películas y los dramasmédicos de la televisión, el ataque cardíaco puede presentarse de diversas formas, no todas ellas involucran dolor en el pecho.Si eres hombre, el dolor de pecho clásico es de hecho el síntoma número uno de un ataque cardíaco (aunque no es el único). El dolor suele durar más de unos minutos o se manifiesta repetidamente. Se describe comúnmente como la sensación de que un elefante está parado sobre tu pecho, pero también puede sentirse como una molestia o presión.Otros síntomas incluyen náusea y vómitos, dolor en la parte superior del cuerpo en los brazos, espalda, hombros, cuello, mandíbula o abdomen; dificultad para respirar y una sensación de llenura en el centro del pecho.Las mujeres pueden acudir al consultorio del médico con síntomas que no evocan un ataque cardíaco "clásico": fatiga abrumadora, dificultad para respirar, náusea, mareo, transpiración, síntomas parecidos a la gripe y dolor abdominal, dolor de mandíbula o de espalda.El riesgo de sufrir un infarto, pero no notar ningún síntoma (un fenómeno conocido como ataque cardíaco silencioso) puede ser mucho mayor de lo que los científicos habían creído anteriormente.Si sospechas que estás sufriendo un ataque cardíaco, llama al 911 de inmediato. Luego, mastica y traga una aspirina sin recubrimiento de 325 mg (o 4 aspirinas para bebés de 81 mg) para ayudar a prevenir la formación de coágulos en las arterias coronarias. Ni siquiera pienses en conducir al hospital tú mismo, pide que alguien te lleve.