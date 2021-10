El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Majorkas da positivo a covid-19

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. Alejandro Mayorkas, que está vacunado contra el covid-19, dio positivo al virus el martes por la mañana, según la portavoz del departamento, Marsha Espinosa."El secretario Mayorkas dio positivo esta mañana al covid-19 después de hacerse una prueba como parte de los protocolos rutinarios previos a los viajes", dijo Espinosa en un comunicado. "El secretario Mayorkas solo experimenta una leve congestión; está totalmente vacunado y se aislará y trabajará en casa según los protocolos de los CDC y el consejo médico. El rastreo de contactos está en marcha".Mayorkas tenía previsto viajar a Colombia esta semana junto con el secretario de Estado Antony Blinken, pero ahora trabajará desde casa. Durante su estancia en Bogotá, Blinken tenía previsto codirigir una reunión entre funcionarios del gobierno para abordar cuestiones de migración con socios regionales.Esta es al menos la segunda vez que el covid-19 interrumpe la agenda de trabajo de Mayorkas desde que asumió el cargo. En julio, Mayorkas trabajó en línea después de entrar en contacto con un empleado del Departamento de Seguridad Nacional que posteriormente dio positivo en la prueba de covid-19. En ese momento, no tenía síntomas y salió negativo en dos pruebas.El secretario viajó a México a principios de este mes y ha participado en varios eventos presenciales en las últimas semanas. Asistió a un evento de ciberseguridad al aire libre la semana pasada y el sábado se presentó en un Servicio de Conmemoración de los Oficiales de la Paz al aire libre, dondeestuvo junto al presidente Joe Biden, la primera dama Jill Biden y el director del FBI Christopher Wray.Un funcionario de la Casa Blanca dijo que "no se ha determinado que ningún director de la Casa Blanca sea un contacto cercano del secretario Mayorkas, dado que el contacto más reciente fue en el evento al aire libre de la Orden Fraternal de Policías, fuera de la ventana de contacto cercano de 48 horas".La noticia del resultado positivo de Mayorkas llega semanas después de que Biden impusiera nuevas y estrictas normas de vacunación a los trabajadores federales, a los grandes empresarios y al personal sanitario en un intento de contener la última oleada de covid-19.Una disposición clave del plan es ordenar al Departamento de Trabajo que exija a todas las empresas con 100 o más empleados que se aseguren de que sus trabajadores se vacunen o se hagan la prueba una vez a la semana.El presidente también firmó un decreto que exige que todos los empleados del gobierno estén vacunados contra el covid-19, sin la opción de someterse a pruebas periódicas para optar por no vacunarse, así como un decreto que ordena que se aplique la misma norma a los empleados de los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal.El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando para cumplir con el decreto de Biden antes del 22 de noviembre, según declaró previamente un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).El departamento desarrolló una herramienta en línea para que el personal informe sobre su estado de vacunación, un sistema que está disponible para todos los empleados del DHS, excepto el Servicio Secreto y la Guardia Costera, que tienen sus propios sistemas de información.Aunque el DHS se negó a publicar los datos provisionales de la tasa de vacunación de todo el departamento, algunas de las agencias del departamento han compartido los avances en la vacunación del personal.Hasta el martes, el 89,1% de la plantilla de la Guardia Costera en servicio activo está totalmente vacunada, y el 92,9% de la plantilla en servicio activo ha recibido al menos una dosis, según la teniente comandante Brittany Panetta, subdirectora de prensa de la Guardia Costera de EE.UU.Mayorkas y el departamento también han estado muy implicados en la gestión de las necesidades y restricciones de los viajes fronterizos en medio de la pandemia.A principios de este mes, la administración anunció planes para suavizar las restricciones a los viajes transfronterizos para los visitantes totalmente vacunados a partir de principios de noviembre, relajando las prohibiciones que han estado en vigor durante más de 18 meses.Las nuevas normas, similares a las anunciadas para los pasajeros aéreos internacionales, se aplicarán por etapas. La primera fase, que comenzará a principios de noviembre, permitirá cruzar las fronteras terrestres de EE.UU. a los visitantes totalmente vacunados que viajen por motivos no esenciales, como visitar a amigos o hacer turismo. La segunda fase, que comenzará a principios de enero de 2022, aplicará el requisito de vacunación a todos los viajeros extranjeros entrantes, tanto si viajan por motivos esenciales como no esenciales."Estos nuevos requisitos de vacunación implementan la mejor herramienta que tenemos en nuestro arsenal para mantener a la gente a salvo y prevenir la propagación de covid-19 y crearán un protocolo consistente y estricto para todos los ciudadanos extranjeros que viajen a Estados Unidos, ya sea por tierra o por aire", dijo previamente un alto funcionario de la administración a los periodistas.