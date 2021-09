El Seguro Social se quedaría sin fondos en el 2034

Un año antes de lo esperado

Millones de personas que reciben los beneficios de Seguro Social y de Medicare pueden resultar afectadas, si el Congreso no decide cómo expandir el financiamiento de esos programasLa Administración de la Seguridad Social (SSA), tendrá que recortar los beneficios para 2034 si el Congreso no hace nada para abordar el déficit de fondos a largo plazo del programa, según un informe anual publicado el martes por los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare.Eso es un año antes de lo que se informó el año pasado.Para 2034, los fondos fiduciarios combinados para el Seguro Social se agotarán y podrán pagar solo el 78% de los beneficios prometidos a los jubilados y beneficiarios discapacitados.La pandemia de Covid-19 y la recesión económica tienen la culpa de aumentar la tasa de agotamiento de fondos de la SSA en un año, impulsada por la gran caída en el empleo y la disminución resultante en los ingresos por impuestos sobre la nómina.Los fideicomisarios de SSA también proyectan una mayor tasa de mortalidad hasta 2023 y un retraso en los nacimientos a corto plazo.Pero no está claro cuáles serán los efectos a largo plazo de la pandemia de coronavirus en los fondos del Seguro Social y la agencia federal continuará monitoreando los desarrollos. El informe del año pasado no tuvo en cuenta los efectos de la pandemia.Las proyecciones de Medicare están aproximadamente a la par con el informe del año pasado. El fondo fiduciario para la Parte A de Medicare, que cubre los costos de hospitales y hogares de ancianos para personas mayores, se agotará para el 2026, el mismo año que se informó el año pasado. En ese momento, el programa solo podría pagar el 91% de los beneficios prometidos.La Parte B de Medicare, que ayuda a las personas mayores a pagar las visitas al médico y la atención ambulatoria, así como la Parte D, que cubre los beneficios de medicamentos recetados, están “adecuadamente financiadas en el futuro indefinido”, según el informe. Eso es porque la ley requiere un financiamiento automático para ellas.A fines de 2020, alrededor de 65 millones de personas recibían beneficios del Seguro Social y casi 63 millones estaban cubiertos por Medicare.Los fideicomisarios de la agencia instaron a los legisladores a actuar más temprano que tarde para abordar el déficit a largo plazo. Pero el Congreso lleva mucho tiempo tratando de abordar la solvencia de los fondos fiduciarios. Los legisladores podrían aumentar los impuestos sobre la nómina, reducir los beneficios o promulgar una combinación de ambos.El presidente Joe Biden hizo campaña para expandir los beneficios del Seguro Social, pero su agenda económica hasta ahora ha dejado intacto el programa de beneficios.