El Senado absuelve a Trump

Con una votación de 57-43, los demócratas no obtuvieron todo el apoyo que necesitaban de los senadores republicanos para condenar a Trump por el cargo de "incitación a la insurrección". Es la segunda vez que el Senado absuelve a Trump, pero en esta ocasión un número sin precedentes de republicanos le dieron la espalda.Solo 57 senadores votaron a favor de declarar culpable a Trump, por lo que no se alcanzó el umbral de los dos tercios de la Cámara alta (67 senadores) que los fiscales demócratas necesitaban. Los demócratas requerían que un mínimo de 17 republicanos votase con ellos.Los republicanos que votaron a favor de declarar culpable a Trump fueron los senadores Richard Burr, por Carolina del Norte; Bill Cassidy, por Luisiana; Susan Collins, por Maine; Lisa Murkowski, por Alaska; Mitt Romney, por Utah; Ben Sasse, por Nebraska; y Pat Toomey por Pennsylvania. Burr y Toomey se retirarán del Congreso en 2022.El juicio político terminó este sábado luego de solo cinco días. Fue el primero que se celebra en Estados Unidos contra un presidente que ya ha dejado el cargo. El veredicto de absolución abre el camino para que Trump pueda volver a postularse a un cargo electo en el futuro, incluso el de presidente de la nación, una posibilidad que el magnate no ha descartado.Momentos después de conocer el voto para absolverlo, Trump dijo en un comunicado este sábado que su movimiento "apenas ha comenzado" y calificó el juicio como "otra fase más de la mayor cacería de brujas en la historia de nuestro país".Aunque fue absuelto, este fue el juicio político en la historia del país en que un mayor número de senadores del mismo partido del presidente votó para culparlo.Incluso después de votar a favor de la absolución, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell dijo que Trump fue "práctica y moralmente responsable" por la insurrección. El exmandatario no pudo ser inculpado porque ya había dejado su cargo, sostuvo McConnell.Trump "no se ha salido con la suya todavía", dijo.Una de las reacciones más fuertes a la absolución fue la de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata por California Nancy Pelosi, quien llamó "cobardes" a los republicanos que votaron para absolver, principalmente a McConnell."Fue un discurso muy falso (el de McConnell) y lo digo con pesar porque siempre quiero poder trabajar con la dirección del otro partido", dijo Pelosi."¿Es más importante la supervivencia política de cualquiera de nosotros que nuestra constitución que juramos proteger?", agregó.El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la votación como “la más grande y bipartidista en cualquier juicio político en la historia”, pero señaló que no fue suficiente para asegurar un veredicto de culpable.El fiscal principal, el demócrata por Maryland Jamie Raskin, instó a los senadores a pensar en el futuro. "Senadores, este juicio, si analizamos, en resumen, no se trata de Donald Trump. El país y el mundo saben quién es Donald Trump. Este juicio se trata sobre quiénes somos", dijo Raskin.Mientras tanto, uno de los abogados de Trump, Michael van der Veen, insistió en que su cliente no hizo nada malo y sostuvo que fue víctima de los demócratas vengativos y los medios de comunicación sesgados. Calificó el juicio político una "farsa de principio a fin".Los abogados del expresidente concluyeron de manera rápida su defensa este viernes, luego de menos de tres horas de argumentos (de las 16 que tenían disponibles) en las que calificaron como “venganza política” el juicio y alegaron que el discurso que precedió el asalto al Capitolio fue simple "retórica política corriente".La defensa del exmandatario también aseguró que las palabras este pronunció en el mitin denominado Stop the Steal (Detengan el Robo) del 6 de enero, justo antes de la insurrección violenta en el Congreso, están protegidas por el derecho de libertad de expresión, y que su discurso fue "prácticamente indistinguible del lenguaje que ha sido utilizado por personas de todo el espectro político" durante décadas.Este sábado, van der Veen se mostró complacido con la absolución. Reporteros de varios medios dijeron que el abogado le dio un golpecito con el puño a un compañero del equipo de defensa y exclamó: "¡Nos vamos a Disney World!".Los argumentos iniciales del juicio comenzaron el miércoles, cuando los fiscales de la Cámara de Representantes responsabilizaron del ataque al Capitolio a las repetidas acusaciones de Trump de que la elección le había sido "robada", una acusación refutada ampliamente por la cortes, pero que radicalizó a su base de seguidores.Los fiscales se centraron en el incendiario discurso del expresidente en la mañana del asalto, en el que instó a sus seguidores a "luchar con todo", y en su negativa a tomar medidas para detener la violencia.Trump rechazó una solicitud de los fiscales para testificar en el juicio y se negó incluso a presentar una declaración al respecto, un punto que Raskin espetó a los senadores a tener en cuenta este sábado."Les pregunto a cualquiera de ustedes, si se les acusara de incitar a una insurrección violenta contra nuestro país y se les acusa falsamente, ¿vendrían a testificar? Sé que lo harían", dijo Raskin.Ningún presidente de Estados Unidos ha sido hallado culpable tras un 'impeachment'.