El Senado aprueba estímulo económico por el coronavirus

La medida incluirá cheques de 1,200 millones de dólares para millones de estadounidenses y más ayudas para los desempleados, además de un fondo para rescatar a las empresas más afectadas por la pandemia.El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un plan de estímulo económico estimado en 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia moderna del país, con el objetivo de contrarrestar los efectos en la economía de la pandemia del coronavirus.El proyecto quedó aprobado con 96 votos a favor y ninguno en contra después de varios días de bloqueo por parte de los demócratas, que no estaban de acuerdo en cómo la Casa Blanca pretendía repartir el dinero.El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, que votará el viernes por la mañana a voz alzada "por las opciones de vuelo limitadas (a Washington), miembros que participan de cuarentenas y varios estados con órdenes de quedarse en casa". Después pasará a manos del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ya ha avanzado que lo ratificará de inmediato."Nuestro sistema de atención médica no está preparado para atender a los enfermos. Nuestros trabajadores están sin trabajo. Nuestras empresas no pueden hacer negocios. Nuestras fábricas permanecen inactivas. Los engranajes de la economía estadounidense se han detenido", dijo el senador demócrata Chuck Schumer.La propuesta incluye cerca de 250,000 millones para pagos directos a individuos y familias de 1,200 dólares para quienes tengan un ingreso menor de 75,000 dólares al año más 500 dólares por cada menor de 17 años.Se disponen 350,000 millones en préstamos para pequeñas empresas y otros 250,000 millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo. También otorga 150,000 millones de dólares para apoyo a las autoridades locales y estatales, y otros 130,000 millones para reforzar el sistema sanitario, que en algunos lugares como en el estado de Nueva York comienza a estar saturado.Uno de los elementos más disputados ha sido el fondo de 500,000 millones en préstamos para empresas en dificultades, como los sectores de las aerolíneas, el hotelero o el de los cruceros, ya que la Casa Blanca y los republicanos querían que fuese administrado exclusivamente por el Tesoro.Tras la oposición de los demócratas, finalmente estará sujeto a la supervisión de un inspector independiente, y conlleva condiciones como limitar el salario de los ejecutivos así como la prohibición de que se usen los fondos de rescate para la recompra de acciones.Según los últimos datos de las autoridades estatales, en EE.UU. la pandemia ha dejado ya más de 69,000 contagiados y se este miércoles se han superado el millar de muertos.