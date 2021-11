El siguiente rival de Canelo Álvarez:

Cuatro nombres suenan… y sí, uno de ellos es Gennady Golovkin

Luego de completar su objetivo de unificar los títulos de peso supermediano, Saúl Álvarez inicia un periodo de descanso; en su futuro hay varios posibles escenarios para cuando la mayor estrella del boxeo regrese al ring en mayoSaúl “Canelo” Álvarez está en los cuernos de la luna. Tras noquear a Caleb Plant el sábado con otra actuación espectacular, consumó la unificación de los cetros de peso supermediano y como él mismo lo dijo: “Estoy en mi momento”.“Canelo” dijo que regresaría al ring hasta mayo toda vez que necesita descansar tras realizar cuatro combates en un lapso de 11 meses, pero ante la pregunta de cuáles son sus planes para 2022, respondió:“La verdad es que ahorita no tengo nada en mente, quiero disfrutar de esta pelea que ha sido muy importante para mí, quiero disfrutar este triunfo, disfrutarlo al máximo. No tengo nada en mente, pero ahora sí que los retos importantes que estén ahí, eso es lo que vamos a hacer. Me gustan los retos y seguramente va a salir algo bueno”, dijo el campeón mexicano.¿Y cuáles serían esos posibles retos a los que se refiere?Canelo se queda en supermediano y defiende contra David Benavídez“Canelo” dijo el sábado en Las Vegas que defender sus coronas es importante, pero no pareció muy interesado en extenderse al respecto. En el pasado, el pelirrojo ha demostrado que defender sus campeonatos no siempre es su prioridad.Sin embargo, un posible combate en los supermedianos sería contra el invicto David Benavídez, quien este sábado subirá al ring en su natal Phoenix contra Kyrone Davis en pelea eliminatoria al título mundial.El “Bandera Roja” Benavídez, de 24 años, tiene marca de 24-0 (21 KOs) y ha sido campeón mundial supermediano del CMB entre 2017 y 2020.Relacionado: JC Chávez cree que Benavídez es el único que puede complicar a CaneloCanelo le da la oportunidad a uno de los gemelos CharloEl primer peleador hispano en consagrarse como campeón indiscutible de una división cree que hoy en día no hay quien pueda vencer a “Canelo”, pero que una buena pelea sería contra Jermall Charlo, el peleador de Houston.“Si la gente quiere ver una pelea buenísima puede ser con Charlo”, dijo Teófimo López, quien tras la victoria de Álvarez, posó con él, ambos cargados de cinturones de monarcas.Charlo, con récord de 32-0 (22 KOs), es el actual campeón mundial de peso mediano versión CMB.Canelo sube a semicompleto y busca otra empresa históricaLa división de las 175 libras no es extraña para Saúl, quien en 2019 noqueó a Sergey Kovalev para conquistar el cetro semicompleto de la OMB.“Canelo” ingresó en la historia al unificar los títulos de supermediano en este 2021, siendo apenas el séptimo hombre de la historia en levantar las cuatro coronas reconocidas. Pero hacer lo mismo en una segunda división lo pondría en otra galaxia histórica. Mirar hacia la división de arriba es más lógico que hacerlo hacia la de abajo.Los actuales campeones de peso semicompleto son el ruso Artur Beterbiev (CMB y FIB), el estadounidense Joe Smith Jr. (OMB) y Dmitry Bivol (AMB), peleador de Kirguistán.Fue interesante que Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, dijera el fin de semana que Álvarez-Beterbiev sería “un tremendo duelo”. El ruso está con 16-0 (16 KOs).Canelo completa la trilogía con GGG, pero esta vez en supermedianoEddy Reynoso, el entrenador de Saúl Álvarez, es un auténtico aficionado de la historia del boxeo y entiende perfecto la importancia de las trilogías en el ring. Y siendo que la rivalidad entre “Canelo” y Gennady Golovkin ha sido de lo mejor en los últimos años, hacer realidad la tercera batalla entre ellos se antoja como un deseo aún latente en el campamento del tapatío.Aunque Álvarez ha afirmado antes que ya no pelearía con “GGG”, las cosas han cambiado desde que el mexicano rompió con Golden Boy para convertirse en agente libre y poder negociar con quien quiera.De acuerdo con ESPN.com, “Canelo” dijo en una entrevista que una tercera pelea con Golovkin es posible: “Me encantaría pelear, ¿por que no?… Si él está abierto a subir a las 168, estoy listo, siempre”.Como se recordará, el mexicano enfrentó al kazajo dos veces en peso mediano, empatando la primera en 2017 y ganando la segunda por decisión en 2018. Una tercera pelea en 2022 tiene sentido porque Golovkin se está acercando a los 40 años de edad y, sobre todo, porque es la pelea que más aficionados al boxeo quieren ver.