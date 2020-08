El subsidio federal por desempleo sería de solo $300

Uno de los asesores económicos del mandatario, Larry Kudlow, dijo en una entrevista con Fox News que modificaron "levemente los mecanismos del acuerdo" para que los estados ya no tengan que poner semanalmente $100 (o el 25%) de los $400 informados por Trump.Un funcionario del Departamento del Trabajo dijo al diario The Wall Street Journal que el fondo del cual el gobierno federal pretende sacar el dinero para proveer la ayuda adicional por desempleo –$44,000 millones de la oficina para el manejo de emergencias FEMA que usualmente se usan en momentos de desastres– posiblemente sea suficiente para apenas cinco o seis semanas de alivio económico.Hasta el más reciente informe del gobierno, cerca de 16 millones de personas continúan necesitando el beneficio. Si se suman los trabajadores independientes que pueden acceder a los subsidios durante la pandemia, esa cifra se eleva a casi 30 millones.El beneficio extraordinario por la pandemia se acabó tras negociaciones con amargos cruces de palabras entre los legisladores demócratas y republicanos, y de opiniones lejanas una de la otra sobre lo que esos $600 significaron para las personas desempleadas.Los republicanos propusieron recortar el subsidio adicional a $200 semanales por dos meses y luego poner a funcionar un esquema en el que las personas recibirían el equivalente al 70% de su ingreso perdido. Para ellos, este subsidio ha alentado a las personas a quedarse en sus casas y no buscar otro trabajo, porque en ocasiones ha hecho que reciban más dinero que en sus empleos previos.Sin embargo, estudios como uno realizado por la Universidad de Yale contradicen ese argumento. "Encontramos que trabajadores con la mayor ampliación de los beneficios por desempleo regresaron a sus trabajos previos en el transcurso del tiempo a tasas similares a las de otros", precisó el sondeo.Los demócratas, en tanto, presionaron sin éxito para extender el monto en su totalidad hasta inicios de 2021, como aparece en el proyecto HEROES Act que aprobaron en mayo en la Cámara de Representantes, porque consideran que son demasiadas las personas que siguen desempleadas.Los beneficios por desempleo promedio (si se toma en consideración el ingreso medio en el país) ascienden a $340 semanales, que representan el 44% del salario semanal promedio. Ese porcentaje se conoce como la tasa de reemplazo y en algunos estados es de apenas el 25%, de acuerdo con información del National Employment Law Project.