Los Angeles Rams se refuerzan

El equipo de los Rams, que este año ya había reventado el mercado al llevarse al quarterback Matthew Stafford y que hace días se hizo del linebacker Von Miller, firma por un año al talentoso y controvertido receptor estrellaLos Rams de Los Ángeles, que desde el año pasado decidieron que iban a hacer todo lo posible por alcanzar el Super Bowl LVI, el cual se realizará en su propio estadio en febrero, han realizado otra transacción de impacto al firmar al receptor agente libre Odell Beckham Jr. el jueves.Beckham, considerado uno de los receptor abiertos más talentosos de la liga pero que desde 2017 ha perdido protagonismo, tenía 17 recepciones esta temporada para los Cleveland Browns, donde ya no estaba contento. El equipo lo dio de baja y tras no ser reclamado en ‘waivers’, se convirtió en agente libre.Los Rams, que tienen el segundo mejor récord de la liga con 7-2, anunciaron a su nueva estrella vía redes sociales.Beckham jugó sus primeras cinco temporadas en la NFL con los NY Giants, donde se convirtió en una de las mayores estrellas de la NFL. Su atrapada contra los Dallas Cowboys en un juego de domingo por la noche de 2014 le impulsó a la fama.Rams es un equipo de estrellas en una ciudad de estrellasLos Rams, que de por sí ya eran uno de los equipos más fuertes de la NFL liderados por jugadores como el liniero defensivo Aaron Donald, el defensivo profundo Jalen Ramsey y el receptor abierto Cooper Kupp, produjeron un bombazo en el mes de enero al adquirir a Stafford de Detroit en un cambio por Jared Goff.Con Stafford como mariscal, Kupp ha despegado y a la mitad de la campaña es líder de la NFL en recepciones (74), yardas (1,019) y touchdowns (10).Luego, la semana anterior, los Rams consiguieron a Von Miller, el linebacker que fue MVP del Super Bowl L (50) para Denver. El futuro miembro del Salón de la Fama podría debutar con su nuevo equipo el lunes al visitar a los San Francisco 49ers.El gerente general de los Rams, Les Snead, ha sido uno de los más agresivos de la liga desde que el equipo retornó a Los Ángeles con constantes cambios para atraer a estrellas. Snead ha demostrado que entiende perfectamente que en un mercado como Los Ángeles no basta con ser buen equipo; se necesitan tener estrellas y divertir al público.Con Beckham, el ataque de los Rams podría ser el mejor de toda la NFLEl cuerpo de receptores abiertos de Los Ángeles también incluye al estelar Robert Woods y al ascendente Van Jefferson, pero faltaba profundidad luego de que DeSean Jackson pidiera salir del equipo para buscar un rol más prominente en otra parte, terminando con los Raiders de Las Vegas.Si Beckham, cuyo talento es innegable pero que no ha rebasado las 77 atrapadas en una campaña desde 2016 ya sea por lesiones o falta de continuidad -a veces provocada por su propia inconformidad en la cancha-, logra tener buena conexión con Stafford y los demás, la ofensiva de los Rams lucirá tal como la más potente de la liga. Por ahora ocupa el 4o. lugar en yardas y el 5o. en puntos.El área de Los Ángeles será sede del Super Bowl por primera vez en casi 30 años y los Rams, que regresaron a L.A. en 2016 y que en 2020 inauguraron el impresionante SoFi Stadium, están jugándose todo en busca del objetivo.