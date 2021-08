El Talibán dice que se regirá por la ley 'sharía'

Tras retomar el poder en Afganistán y poner fin a casi dos décadas de gobiernos respaldados por Estados Unidos, el Talibán afirma que gobernará el país, de 38 millones de habitantes, según una interpretación estricta del sistema jurídico del Islam, la sharía.Un portavoz del Talibán dijo que cuestiones como los medios de comunicación y los derechos de las mujeres se respetarían "en el marco de la ley islámica", pero el grupo aún no ha dado detalles de lo que eso significará en la práctica., un comandante talibán de alto rango, dijo este jueves que el país probablemente será gobernado por un consejo de líderes del grupo. Es probable que el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, permanezca a cargo, por encima del jefe del consejo, cuyo papel comparó con el de un presidente.“No habrá ningún sistema democrático en absoluto porque no tiene ninguna base en nuestro país”, dijo Hashimi. “No discutiremos qué tipo de sistema político deberíamos aplicar en Afganistán porque está claro. Es la ley de la sharía, y eso es todo".Sharía es el sistema legal del Islam, o 'el camino', derivado de una interpretación estricta de los deseos de Dios, tal y como se establece en el Corán, la biblia del Islam, y de las sentencias de los eruditos islámicos, conocidas como fatuas.La sharía es un código de conducta religioso que domina todos los ámbitos de la vida y al que todos los musulmanes deben adherirse, incluidas las oraciones y el ayuno.La sharia también influye en la forma de comer y beber de los musulmanes - nada de cerdo ni alcohol - así como en el derecho de familia, las finanzas y los negocios.La pena por robo puede implicar la amputación de la mano del infractor, mientras que el adulterio puede conllevar a la pena de muerte por lapidación.En la sharía hay tres niveles de delitos, desde los menos graves, que se dejan a la discreción de un juez, hasta los que se consideran un crimen contra Dios, en los que el castigo sólo puede ser determinado por los líderes religiosos.El Islam se dividió entre las disciplinas sunita y chiíta hace 1,400 años. La secta de los sunitas, mucho más numerosa, domina el mundo musulmán, desde África Occidental hasta Indonesia, siendo Arabia Saudita su miembro más poderoso. Los chiítas se encuentran en el centro, con una amplia mayoría en Irán, predominio en Irak y poblaciones considerables en Siria, Líbano y Yemen.Hay cinco escuelas diferentes de la sharia, cuatro en la doctrina musulmana sunita y una en la chiíta. Las cinco doctrinas difieren en la interpretación literal de los textos de los que se deriva la sharia.Los talibanes fueron condenados internacionalmente por aplicar una versión estricta y extrema de la sharia durante su gobierno de 1996 a 2001, que incluía la administración de castigos como lapidaciones públicas, latigazos y ahorcamientos.Bajo el gobierno del Talibán las niñas afganas de ocho años o más tenían que llevar un 'burka', o cubrirse la cara. Sólo se les permitía salir acompañadas por un familiar masculino.No se permitía fotografiar, grabar video o mostrar imágenes de mujeres en periódicos, libros, tiendas o en el hogar, y se prohibía a las mujeres aparecer en la radio, la televisión o en reuniones públicas.El grupo también prohibió la música y los instrumentos musicales, con la excepción del daf, un tipo de tambor.En virtud de la decisión de los talibanes, se prohibieron las actividades y los medios de comunicación, como la pintura, la fotografía y las películas que representaran a personas u otros seres vivos.El portavoz de los talibanes dijo esta semana que las mujeres de Afganistán tendrán derecho a trabajar y a recibir educación hasta el nivel universitario.Cuando se le preguntó si los talibanes se comprometían a respetar las libertades de las mujeres, dijo: "Por supuesto... estamos comprometidos con los derechos de las mujeres, la educación, el trabajo y la libertad de expresión, a la luz de nuestras normas islámicas", dijo.El vocero buscó un tono conciliador y le dijo a otro reportero: "No queremos enemigos internos o externos".La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, que fue baleada a los 15 años en 2012 por los talibanes por hacer campaña a favor de la educación de las niñas, ha advertido que la interpretación islámica del grupo podría ser catastrófica para las mujeres del país."Tuve la oportunidad de hablar con algunos activistas en Afganistán, entre ellos activistas por los derechos de las mujeres, y comparten su preocupación porque no están seguros de cómo va a ser su vida", dijo.