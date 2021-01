¿El temor, es sinónimo del estrés?

Espero que todos se encuentren buenos de salud en unión de toda la familia. No se olviden de seguir las percusiones del Coronavirus.Me escribió una lectora y me dice está muy agotada no sé si será las fiestas, el trabajo que tiene en la casa, además el del trabajo diario de la compañía que trabaja y eso que se tomado unos días libres y no sabe que hacer es el primer año que se siente así. También me menciona que se siente cansada que también los años que nos vienen cayendo no son en vano.Vanesa se habla muchísimo del estrés en estos tiempos. Por lo visto todo el mundo sufre de estrés por algo, parece que esa palabra está de moda y la usamos muchas veces para evadir responsabilidades. ¡Oh tengo mucho estrés! también decimos ¡eso produce estrés!En mi opinión, el estrés es una reacción de temor ante los tiempos constantes de la vida. Es una excusa que damos para no responsabilizarnos de nuestros sentimientos. Si logramos equiparar la palabra estrés con la palabra temor entonces podremos comenzar a eliminar de nuestra vida la necesidad del miedo. La próxima que pienses en el terrible estrés que tienes pregúntate que es lo que te das miedo, de qué manera me estoy sobrecargándome y agobiando ¿porque he cedido mi poder? Descubre que estás haciendo que te crea ese temor interior y te impide conseguir armonía y paz.El estrés es carencia de armonía interior, y la armonía interior es estar en paz con uno mismo. Cuando te sientas estresado haz algo para liberar el miedo, para poder avanzar por la vida sintiéndote seguro. No emplees la palabrapara evadir responsabilidades. No des tanto poder a una insignificante palabra. Nada tiene ningún poder sobre ti.Además, uno representa como se siente no hay que ver las caras de las personas y te das cuentas si estas cansada, alegre feliz. Si quieres lucir no estresada tienes que sentirte en paz y con armonía.Quieras o no, en tu cara se refleja el sentir de las personas. Si quieres tener una cara feliz tienes que vivir en paz y armonía. Tiene mucho que ver el cómo te sientas y se refleja en tu cara, Dios te bendiga, pueden escribirme a Latino PO Box 522 Mauldin, SC 29662 o a cmsanez177@gmail.com