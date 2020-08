“El tiempo es mi mejor amante”

La escritora Lynn Cullen cambió mi relación con “El Tiempo”.Para mí "el tal tiempo" nunca había sido gran cosa. Pensaba que podía hacer lo que quisiera sin tomarlo en cuenta.Aprovecharlo o no era secundario, hasta que con el paso de los años empecé a sentirme inconforme, desesperada y hasta frustrada con ciertos aspectos de mi vida. Ya no tenía todo "el tiempo" por delante, como muchas veces creí.Había decisiones que quería tomar, pero las posponía pensando que no era el momento correcto.Su novela “La Leyenda Negra” me impactó por la percepción que tenía Felipe II de España de “el Tiempo”.El Monarca estaba convencido que seguiría consiguiendo absolutamente todo lo que se propusiera porque "el tiempo" continuaría de su lado.Cambié el interruptor de mi cabeza y tomé las decisiones que tanto había pospuesto.Hoy, dos años después, a diario realizo actividades que me llenan.Aprendí que “el tiempo” se convierte en nuestro mejor amante, sellando el gran compromiso que tenemos con él, al regalarnos la paciencia necesaria para afrontar y disfrutar nuestro “presente”, entendiendo que si lo aprovechamos todo llega.¿Quieres ser una Mujer sin equipaje, con mucha autoestima, que ya no carga pasado y le sobra la seguridad para tomar tal o cual decisión? Suscríbete a mi Blog: http://www.mujersinequipaje.comSi te encantó este Post y sientes que le puede ayudar a alguna Mujer, te doy las gracias por compartirlo.Sígueme en las redes como @mujersinequipaje o escríbeme a mujersinequipaje@gmail.comBendiciones y gracias por leerme.Con enorme cariño,Tatiana