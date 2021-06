El Tri Sub-23 pierde ante Arabia Saudita por penalti en contra en el último minuto

La suerte de México con los penales no ha sido nada favorable en los últimos días: una pena máxima en contra le quitó el tÍtulo de la Nations League, y ahora, el triunfo a El Tri Sub-23 que se prepara para los Juegos Olímpicos Tokio 2020Los penales no se llevan bien con México últimamente. Un penal decantó la balanza a favor de Estados Unidos en la Nations League. Este martes, en Marbella, lo sufrió El Tri Sub-23, que empató 1-1 contra su similar de Arabia Saudita, precisamente por una pena máxima en contra… en el último minuto.Al minuto 91′, el arquero Sebastián Jurado derribó a un jugador saudi en el área. Penalti a favor de Arabia Saudita, que no había tenido un mal partido, pero hasta el momento no había sido capaz de convertir el peligro en gol.Ahmed no desaprovechó el penal y empató el encuentro en tiempo de compensación. Así concluyó el segundo amistoso de preparación de la selección olímpica de México, que aún no cuenta con sus refuerzos. El pasado sábado, lograron vencer 1-0 a Rumania.El tanto de El Tri lo marcó Alejandro Zendejas, mediocampista del Necaxa, con un cabezazo bastante veloz que batió al guardameta de Arabia Saudita al minuto 68′. México Sub-23 tendrá otro compromiso de preparación esta semana, ante Australia. El mismo se llevará a cabo este sábado 12 de junio.