El Vaticano aclara las palabras del Papa: la Iglesia no puede bendecir las uniones entre homosexuales

Una nota oficial despeja las dudas que habían generado en "algunos ambientes eclesiales" unas declaraciones de Francisco en un documental, las palabras de mayor apertura hacia las parejas del mismo sexo que había pronunciado nunca un líder católico.El Vaticano arrojó este lunes un jarro de agua fría sobre los que creían que, con el papa Francisco, se había modificado su postura ante el matrimonio entre personas homosexuales. En una nota oficial, deja claro que mantiene su rechazo a estas uniones al considerarlas "pecado"."A la pregunta propuesta: ¿La Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Se responde: Negativamente", indica el "Responsum ad dubium", una respuesta a una duda.Para evitar especulaciones, la carta explicita el apoyo del papa Francisco a esta comunicación: "El Sumo Pontífice Francisco, en el curso de una Audiencia concedida al suscrito Secretario de esta Congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación del ya mencionado Responsum ad dubium, con la Nota explicativa adjunta".El Vaticano ha salido a aclarar su postura sobre este tema porque "en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo", según indica en el texto.Las dudas han surgido a raíz de unas declaraciones del papa Francisco que dieron la vuelta al mundo. " Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil, de esa manera están cubiertos legalmente", dijo en un reciente documental, del director ruso Evgeny Afineevsky.Estas palabras provocaron una ola de aclaraciones y críticas desde el ala más conservadora de la Iglesia católica y dieron esperanza a los homosexuales católicos que esperan una mayor apertura del Vaticano a sus uniones.La cita del documental creó tal confusión que incluso la Secretaria de Estado de la Santa Sede contactó con sus nuncios (embajadores) en cada país para asegurarse de que tenían claro que la doctrina no cambiaba en absoluto.Pide "acoger con respeto" a los homosexualesLa nota de hoy es la primera aclaración oficial pública de las palabras del pontífice argentino. "No es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo", expone.Y precisa: "la declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es por tanto, y no quiere ser, una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la Iglesia los entiende".En ese sentido, el Vaticano subraya que la comunidad cristiana y los pastores "están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales, y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza eclesial, para anunciarles el Evangelio en su plenitud".La Iglesia católica dice que Dios bendice "a cada uno de sus hijos" porque para él son más importantes que sus pecados, pero aclara: " no bendice ni puede bendecir el pecado, bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Él".