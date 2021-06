Elecciones en México 2021 concluyen campañas

Y entra veda electoral para reflexionar el voto del domingo 6 de junio

A partir de las 00:00 de este jueves 3 de junio entró en vigor la veda electoral rumbo a las elecciones intermedias en México 2021. En este periodo los ciudadanos mexicanos reflexionan su voto el cual llevarán a las urnas el próximo domingo 6 de junio.En el primer minuto de este jueves 3 de junio de 2021, México entró en el periodo de “veda electoral” para que los ciudadanos mexicanos reflexionen sobre su voto que emitirán en las elecciones intermedias del próximo domingo 6 de junio.Durante casi dos meses, candidatos y representantes de partidos políticos realizaron campañas para incentivar el voto de los ciudadanos mexicanos.Sin embargo, a partir de las 00:00 horas de este jueves 3, ningún partido político o candidato podrá realizar campañas. Un total de 29,305 abanderados de diversos cargos debieron suspender su labor proselitista a las 23:59 de ayer miércoles.“Todas las candidaturas que participan en la contienda electoral, tanto federal como local, a partir del primer minuto del 3 de junio ya no podrán hacer promoción personal ni de sus plataformas electorales, con lo que se da paso a la etapa de reflexión del voto”, indicó el Instituto Nacional Electoral de México (INE) en un comunicado.El INE también recordó que durante este periodo de veda electoral “se debe suspender toda propaganda electoral en medios de comunicación impresos, radio y televisión para que la ciudadanía pueda reflexionar sobre el sentido de su voto”.En este periodo de veda, la Comisión del INE podrá ordenar el cese de la transmisión de cualquier espacio, programa, spot, material de audio o video que considere que violan las medidas cautelares ordenadas por el organismo electoral federal.Las medidas y atribuciones dadas a la Comisión del INE durarán todo el periodo de la veda electoral, esto es, desde las 00:00 horas de este jueves 3 de junio y hasta las 23:59 del domingo 6 de junio.Las medidas ordenadas por el INE bajo el concepto “tutela preventiva”, también se podrá aplicar a la transmisión de la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que se le pidió abstenerse de difundir propaganda gubernamental y posicionamientos electorales por cualquier medio durante las campañas electorales y hasta el fin de la jornada electoral.Además, el INE recordó que para las elecciones intermedias en México 2021 del próximo domingo 6 de junio, se instalará 162,815 centros de votación en las que poco más 1.4 millones de ciudadanos actuarán como funcionarios de casillas.Los mexicanos podrán emitir su voto a partir de las 8:00 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y tras el cierre de las casillas comenzará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una proyección de resultados hecha por la autoridad electoral mientras se recuentan los votos.Hoy en su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en el país hay paz y tranquilidad para que los mexicanos acudan a votar el domingo.“Hay paz hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades y en este caso, la libertad para elegir a los representantes del pueblo. No hay ningún problema”, señaló el mandatario mexicano.El próximo domingo, más de 93 millones de mexicanos están llamados a votar para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados integrada por 500 curules.Los mexicanos podrán elegir a 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos en las elecciones más grandes de la historia de México.