Ella es Pía León, la peruana elegida como la mejor chef del mundo

Por The World’s 50 Best Restaurants

A sus 34 años, León es la primera peruana que consigue esta distinción. Es la copropietaria del restaurante Kjolle, donde utiliza ingredientes de la región como frutas amazónicas o hierbas de los Andes.Pía León, una chef peruana de 34 años que ha deleitado con platillos a base de ingredientes típicos de la región, ha sido nombrada como la mejor chef mujer del mundo en 2021 por la organización The World's 50 Best.León, quien es la primera peruana que consigue esta distinción, trabajó por más de 10 años en el restaurante Central, que durante tres años consecutivos fue nombrado el mejor restaurante de Latinoamérica. Antes pasó por las reconocidas cocinas del hotel Ritz de Nueva York y Astrid y Gastón, también en Lima."Estoy feliz, después de tanto trabajo, es el momento perfecto, la plataforma perfecta para demostrar que, aunque a veces puede ser difícil, si tienes la voluntad y sabes lo que quieres, las cosas suceden en su propio tiempo y en el momento adecuado", dijo la chef limeña en un comunicado de 50 Best.Ahora León es propietaria de Kjolle, junto con Virgilio Martínez, su pareja. Una decisión que tomó, según señaló en un comunicado, para poder “expresar sus propias ideas” y “tener su propia voz”. Kjolle fue inaugurado en 2018 y para el año siguiente ya se había posicionado entre los 50 mejores restaurantes de la región.En sus patillos, León, quien ya había sido reconocida en 2018 como la mejor chef mujer de Latinoamérica, utiliza ingredientes de todo el país como un tipo de calabaza llamada loche o la planta amazónica de la cocona.En un video difundido a través de YouTube, León relata que su objetivo en Kjolle es que los comensales “puedan aprender sobre biodiversidad peruana”.En una entrevista en 2018, León señaló que Kjolle trabaja de la mano con Mater Iniciativa, un centro de investigación biológica que se dedica a descubrir productos que no son tan conocidos y les da información para usarlos.León recibirá el premio en la gala que The World's 50 Best Restaurants planea realizar en Amberes, Bélgica, el 5 de octubre.