“Ella les explicara”: esta carta de ‘El chapo’ es una de las pruebas que provocó el arresto de Emma Coronel

Tráfico de heroína

Una supuesta carta escrita a mano por Joaquín El Chapo Guzmán es una de las pruebas en las que se basó la investigación para detener este lunes en Estados Unidos a suesposa, Emma Coronel, acusada de narcotráfico internacional.Entre las evidencias que el agente del FBI Eric S. McGuire incluye en una declaración jurada presentada el miércoles 17 de febrero para obtener la orden de arresto contra Coronel, está dicho documento manuscrito en el que negocia con un socio el tráfico de heroína."Con respecto a Cleto, aumenta la producción para que rinda. Salúdame a Cleto. Dile que por favor me eche una mano, para que la primera venta sea de mi parte... porque tengo muchos gastos aquí", dice la carta citada en el documento.McGuire detalla en este documento que Cleto es un narcotraficante con base en Durango que produce heroína para El Chapo Guzmán. También detalla que cuando habla de "muchos gastos" se refiere a los sobornos que tenía que pagar dentro de la cárcel, además del dinero para mantener a su familia."La madre de las gemelas te dirá algo a ti y a mis hijos. Por favor, esté atento compadre. Ella se lo explicará", dice la carta. "La madre de las gemelas tiene un mensaje para todos ustedes", agrega. La madre de las gemelas es Coronel, según detalla el agente del FBI.De acuerdo con McGuire, esta carta fue autentificada por varios testigos, incluido el testigo cooperante número 1. Una fuente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) confirmó a Noticias Telemundo que el testigo a quien hace referencia el agente del FBI es Dámaso López, también conocido como El Licenciado, un antiguo colaborador de El Chapo que habló en su contra durante el juicio en 2019.La carta pudo haber sido redactada por Guzmán en alguno de los periodos que pasó recluido en el Altiplano, el penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México, entre 2014 y 2017, que fue interrumpido por su fuga en julio de 2015.Dámaso López se desempeñó como subdirector del penal de Puente Grande en Jalisco, de donde se fugó El Chapo en 2001. También se le ha vinculado con el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017.López testificó durante el juicio contra Guzmán que Coronel lo había ayudado a llevar a cabo su elaborado plan de escape en 2015 del Altiplano.McGuire añade que Coronel recibió el dinero de la venta de más de cinco kilos de heroína por parte de Cleto y el testigo cooperante 1."Sé por mi investigación que Cleto y el testigo cooperante 1 proporcionaron a Coronel el producto de la droga de más de 5 kilogramos de heroína", precisa McGuire en la acusación.Colaboración en la fuga de 'El Chapo'Asimismo, el agente McGuire también detalla cómo Coronel supuestamente ayudó a su esposo a escapar de una cárcel de máxima seguridad mexicana en 2015."El testigo cooperante 1 me dijo que Coronel acordó ayudar a facilitar a Guzmán a escapar de Altiplano a través de un túnel subterráneo. Según el testigo cooperante 1, Coronel se reunió con él y le pidió ayuda para la fuga de Guzmán de la prisión del Altiplano. El testigo colaborador 1 aceptó ayudar", describe el documento.El documento detalla que ella actuaba como mensajera entre Guzmán Loera y sus socios e hijos, Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín. Así, la carta manuscrita firmada por Guzmán Loera, autentificada por múltiples testigos, contiene instrucciones detalladas sobre las operaciones en curso del Cártel de Sinaloa, incluyendo el transporte de narcóticos.“Te pido que siempre estés de acuerdo con mis cuatro hijos. Contrata contadores en todo el estado, y paga a los chicos y a las viudas desde allí, y lo que quede al mes, la mitad es para ti y la otra mitad para ellos cuatro”, escribió El Chapo a un colaborador.Citando a testigos protegidos, el del FBI describe en estos documentos cómo Coronel ayudó a manejar el imperio de la droga de su esposo, asistiéndolo con envíos de cargamentos entre 2012 y 2014, y ayudándolo a evadir a las autoridades estadounidenses y mexicanas.“Coronel creció con conocimiento de la industria de los narcóticos y se casó con Guzmán cuando era una adolescente… Coronel estaba al tanto de los cargamentos de toneladas de cocaína que se enviaban, las toneladas de heroína que se producían… comprendía los ingresos de la droga que controló durante su matrimonio con Guzmán”, se lee en el documento.El Chapo se casó con Coronel en 2007 cuando ella tenía apenas 17 años; era hija de Inés Coronel, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.El agente del FBI asegura en el documento que Coronel "proveyó al testigo cooperante número 1 cerca de 100,000 dólares y le dio instrucciones a él/ella para arreglar la compra de una propiedad cerca de la prisión". Para ello, habría gastado en total alrededor de 1 millón de dólares.Coronel se habría reunido con López y con cuatro de los hijos de Guzmán para comprar el terreno y planear la excavación del túnel por el que terminaría escapando su marido en una moto sobre rieles, incluida la logística para llevarlo hasta la sierra sinaloense.Los abogados Jeffrey Lichtman y Mariel Colón, quienes formaron parte de la defensa en el juicio contra El Chapo Guzmán, también representarán a Coronel, aunque no pudieron adelantar más detalles sobre los cargos que enfrenta.Coronel, de 31 años, con ciudadanía mexicana y estadounidense, fue detenida en el aeropuerto internacional de Dulles. Será presentada por videoconferencia ante la Corte Federal del Distrito de Columbia este martes. A la mujer también originaria de Sinaloa se le acusa en concreto de conspirar para importar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana.Mike Vigil, exencargado de las operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense DEA, dijo que ella “estuvo involucrada en el tráfico de drogas desde que era una niña pequeña. Conoce bien cómo funciona el Cártel de Sinaloa"."Creo que los Chapitos (los hijos de Guzmán de relaciones anteriores) e Ismael 'El Mayo' Zambada (quien se presume es el líder actual del cártel) están temblando ahora", indicó, porque cree que Coronel probablemente colaborará con las autoridades estadounidenses."Cooperará, no tengo ninguna duda", dijo Vigil. 