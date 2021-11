Elon Musk ofrece vender acciones de Tesla "ahora mismo"

Elon Musk se ofreció a vender algunas de sus acciones de Tesla "ahora mismo" si la ONU puede demostrar que US$ 6.000 millones resolverán el hambre en el mundo.Sus comentarios se produjeron después de que el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP, por sus siglas en inglés), David Beasley, desafiara a los ultrarricos, y en particular a los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Musk, a "dar un paso adelante ahora, de una sola vez" para ayudar a resolver el hambre en el mundo en una entrevista la semana pasada."US$ 6.000 millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no llegamos a ellos. No es complicado", dijo Beasley. Esa suma equivaldría a aproximadamente el 2% de la riqueza neta de Musk.En una publicación en Twitter el domingo, el CEO de Tesla dijo: "Si el WFP puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo US$ 6.000 millones resolverán el hambre en el mundo, venderé las acciones de Tesla ahora mismo y lo haré"."Pero debe ser una contabilidad abierta, para que el público vea con precisión cómo se gasta el dinero", añadió.Beasley respondió a la publicación de Musk en Twitter, diciendo que podía asegurar al multimillonario que el WFP tenía los sistemas establecidos para la transparencia y la contabilidad de código abierto."Su equipo puede revisar y trabajar con nosotros para estar totalmente seguros de ello", dijo."US$ 6.000 millones no resolverán el hambre en el mundo, pero evitarán la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición. Una crisis sin precedentes y una tormenta perfecta debida a las crisis covid/conflictiva/climática", añadió.Dirigiéndose directamente a los multimillonarios en la entrevista, dijo: "¿Qué pasaría si fuera su hija la que se muriera de hambre? ¿Y si fuera su familia la que muriera de hambre? Simplemente, abran los ojos y ayuden".El lunes, el patrimonio neto de Musk era de US$ 311.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, lo que lo convierte en el hombre más rico del mundo.El patrimonio neto de los multimillonarios estadounidenses casi se ha duplicado desde que comenzó la pandemia, situándose en octubre en US$ 5,04 billones, según los grupos progresistas Institute for Policy Studies y Americans for Tax Fairness.La semana pasada, Tesla se convirtió en la sexta empresa de la historia de Estados Unidos en valuarse en un billón de dólares y la segunda más rápida en lograr ese hito, después de Facebook.