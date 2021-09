Emma Raducanu, de 18 años, hace historia al llegar a semifinales del US Open

Raducanu es la primera semifinalista en llegar a la instancia viniendo desde Qualy.A sus 18 años, la británica Emma Raducanu eliminó el miércoles a la suiza Belinda Bencic, campeona olímpica de Tokyo-2020, y se convirtió en la tenista más joven en alcanzar las semifinales del US Open desde la fase de clasificación.Raducanu, número 150 del ranking mundial, se impuso a Bencic, número 12, por 6-3 y 6-4 en una hora y 21 minutos de juego en la pista principal de Flushing Meadows.La británica, que no ha cedido un set en sus siete partidos, disputará las semifinales frente a la griega Maria Sakkari o la checa Karolina Pliskova.Raducanu está haciendo historia con su acceso a semifinales ya que pude presumir:- Es la primera semifinalista del US Open viniendo de la Qualy.- Primera británica en alcanzar Semifinales de US Open desde Jo Durie en 1983- Quinta jugadora en la era Abierta en alcanzar semifinales de US Open en su debut- Tercera jugadora fuera del Top 100 en alcanza Semifinales de US Open