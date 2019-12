Empresas tecnológicas y petroleras ofrecen becas a escuelas para educación STEM

BY ANITA GRACEEl American Petroleum Institute (API) se ha sumado a empresas líderes como Boeing, Chevron o Microsoft a un programa de becas para carreras de ciencias y tecnología a través de Discovery Education, proveedor líder de recursos educativos digitales en Estados Unidos, al que se pueden suscribir distritos escolares de todo el país.STEM Careers Coalition es un programa que ayudará a preparar a 10 millones de estudiantes para los trabajos del futuro con fondos que sufragarán todos los costes de formación digital en materias de ciencia e ingeniería para prepararles en el acceso a la universidad.Unos 10 millones de estudiantes se beneficiarán de este programa hasta el año 2025. Los fondos han sido comprometidos por grandes empresas como Chevron, Boeing, Microsoft, Best Buy, u organizaciones gremiales como el Instituto Manufacturero y el Instituto Americano del Petróleo (API).Todas estas empresas demandan y dependen de un flujo constante de buenos estudiantes de STEM, que además optan por las carreras mejor pagadas del mercado laboral en Estados Unidos y unas de las más estables y con más recorrido.“Los miembros de la coalición están canalizando e implicándose a nivel en regional en el desarrollo de la fuerza laboral con la creación de vías que conectan a estudiantes K-12 y educación pos-secundaria con la fuerza laboral de STEM”, señaló la coalición en un comunicado.Elia Quintana, directora de Stakeholder Relations del America Petroleum Institute (API), explicó que “una fuerza laboral diversa es fundamental para que las empresas representen la composición del país. Debemos representar a la población a la que servimos, no solo en la industria o a nivel filantrópico, sino también en toda la cadena de suministro y en de las comunidades en las que estamos”.LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GASEl American Petroleum Institute (API) es parte de esta coalición educativa y pondrá el foco en comunidades hispanas para que lancen sus carreras técnicas, de ciencia e ingeniería y consigan integrarse en el sector de petróleo y gas en Estados Unidos, uno de los más estables y mejor pagados del país.En total, alrededor de 1,9 millones de puestos de trabajo estarán disponibles en el sector hasta 2035 debido, por una parte, al crecimiento económico que el gas y petróleo está experimentando en los últimos años, y por otra, a las bajas provocadas por las jubilaciones de los actuales empleados, lo que convierte a este sector en una lugar atractivo para la población ´millennial´ y generaciones jóvenes.La industria del petróleo y el gas demandará un gran número de empleos técnicos de nueva creación y para reemplazar a los puestos que se jubilan durante los próximos años y la comunidad hispana, una de las minorías que más importancia dan a la educación en Estados Unidos es una de las principales que podrá beneficiarse de estas nuevas oportunidades.En la actualidad, el sector emplea de forma directa e indirecta a más de 10 millones de personas en el país y supone un 8 % del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense. Además, los empleos que requieren capacitación en ciencias técnicas o STEM se espera que crezcan en un 9% hasta 2024, con lo que la formación temprana será clave para poder tener acceso a talento cualificado.Queremos entrenar y atraer al talento hispano con este programa”, señaló Quintana, quien recuerda que la industria del petróleo y gas cuenta con los trabajos técnico mejor pagados de todo el país, tanto a nivel de certificación, como universitario.STEM CONNECTEl programa cuenta con STEM Connect, un conjunto de recursos interdisciplinares, que se inspiran en los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas y el los Desafíos NAE en ingeniería, para mejorar el currículum formativo de los estudiantes, de modo que les provea con capacidades de resolución de problemas para la solución de desafíos en el mundo real y profesional.Los estudiantes podrán formar parte de un programa que aplica lo último en investigación y donde se establecen prácticas de compartición de datos y colaboración a nivel global.“La STEM Careers Coalition conectará a los colegios con carreras a una escala sin precedentes. Creemos que con una inversión directa en escuelas con el foco en la equidad y con la implicación de los miembros de la coalición, así como con la exposición a experiencia digitales STEM, más estudiantes tendrán la oportunidad de verse en un futuro como líderes STEM”, aseguró Lori McFarling, la presidente de asociaciones corporativas de Discovery Education.Líderes locales y educadores pueden solicitar su participación de su distrito escolar en las becas de STEM Careers Coalition en el siguiente enlace: https://www.discoveryeducation.com/corporate-and-non-profits/scholarships/