En plena crisis migratoria

El gobierno busca a contratista privado para reabrir campamento en la base de Guantánamo

El Departamento de Seguridad Nacional pide que los guardias contratados hablen español o creole haitiano, aunque dejó claro que no está planeando enviar allí a los migrantes haitianos que han cruzado la frontera por Texas en las últimas semanas.La administración de Biden ha publicado una oferta en la que busca un contratista privado para operar un centro de detención de migrantes en la base naval de Guantánamo, en el extremo este de la isla de Cuba.Según la convocatoria, el centro que existe allí tiene una capacidad de 120 personas y "tendrá una población diaria estimada de 20 personas", pero "el proveedor del servicio será responsable de mantener en el sitio el equipo necesario para erigir instalaciones de vivienda temporal para poblaciones que superen los 120 y hasta 400 migrantes, en un evento de sobretensión".El equipamiento mencionado, especifica la convocatoria, incluye carpas y catres, que "el contratista debe poder tenerlos ensamblados y listos con poco aviso".Además, "el proveedor de servicios debe mantener una lista de al menos 50 personas que cumplan con los requisitos mínimos de la clasificación de trabajo de oficial de custodia desarmado y un plan de contingencia viable para desplegar a estas personas dentro de las 24 horas posteriores a la notificación", agrega la oferta.Un requisito que piden para estas personas que serán oficiales de custodia es que algunos de ellos hablen español y creole, la lengua haitiana. "Al menos el 10% del personal aumentado debe dominar el español y el creole haitiano", dice la oferta, y añade que la licitación formal del contrato debe llevarse a cabo a finales de este otoño.Esto ocurre en un momento en que miles de haitianos han cruzado la frontera por Texas o están en travesía rumbo a Estados Unidos, huyendo de un país sumido en la inestabilidad y la crisis política y económica.Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha querido dejar claro que este movimiento en Guantánamo no quiere decir que estén pensando en transferir a los migrantes haitianos hacia la base.En un comunicado enviado, el DHS dijo que "no está [enviando] y no enviará a ciudadanos haitianos que se encuentren en la frontera suroeste al Centro de Operaciones Migratorias (MOC) de la Bahía de Guantánamo. El MOC se ha utilizado durante décadas para procesar a los migrantes interceptados en el mar para el reasentamiento en terceros países. La solicitud de información (RFI) publicada recientemente es un primer paso típico y rutinario en la renovación de un contrato, y no está relacionado con la frontera suroeste".El MOC se encuentra dentro de la Base Naval, al igual que la prisión que alberga a terroristas de alto perfil. Según el Global Detention Project, la última vez que este campamento albergó a inmigrantes fue en 2017.Pero durante la década de los 90s, durante un período recibió a inmigrantes cubanos interceptados en el mar, durante la llamada 'Crisis de los balseros'. También albergó a unos 12,000 haitianos bajo la presidencia de George H. W. Bush.