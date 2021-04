En tiempos de frecuentes tiroteos surge un nuevo mantra: ‘Corre. Escóndete. Pelea’

Es un escenario de pesadilla: estás en un centro comercial, de compras con algunos amigos, o tal vez consiguiendo algunos alimentos de última hora para la cena. De repente, escuchas disparos.¿Qué haces?Es una realidad que a muchos de nosotros nos cuesta aceptar, pero dada la frecuencia de tiroteos masivos en Estados Unidos, los expertos dicen que es algo que se debe considerar.De hecho, el FBI acuñó un mantra para ayudar a las personas a recordar qué hacer en caso de una situación con un tirador activo: «Corre. Escóndete. Pelea». (A los menores en edad escolar se les enseña una lección diferente).En estos tiempos de tiradores activos, es tan importante como las instrucciones de «detenerse, caer y rodar» que los bomberos han enseñado durante décadas.«Te preparas para momentos difíciles y peligrosos con un qué hacer durante un tornado o incendio, así que debes estar igual de preparado para una situación de tirador activo», dijo el sheriff Michael Bouchard del condado de Oakland, Michigan. «Es necesario tener una estrategia de salida, un plan».CorreEn el instante en que escuches disparos, corre.«Quedarse paralizado en el lugar es lo peor que se puede hacer. Los segundos importan», indicó Jeff Butler, un exagente de los SEAL de la Marina y de la CIA. «Lo primero es correr. No se quede agachado en el lugar, si hay una salida viable cerca que te saque completamente de ese espacio».Independientemente de tu ubicación, ya sea un cine, un banco, un edificio escolar o cualquier otro lugar, familiarízate con tu entorno, dice el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en su guía en caso de tirador activo.Si sientes que algo anda mal, confía en sus instintos, informa lo que veas y vete inmediatamente.El DHS dice que siempre ten en cuenta la ubicación de al menos dos salidas. Al evacuar, deja todas tus pertenencias. Y si estás con personas que necesitan ayuda para escapar y puedes ayudar, llévalas a la salida más cercana. Pero no muevas a nadie que ya esté herido.Cuando corras, mantén tus manos visibles para que las autoridades no te confundan con un tirador activo y sigue todas las instrucciones de la policía, indica el DHS.Una vez que estés a salvo, llama al 911 si la policía aún no está en la escena.EscóndeteSi no puedes correr, la siguiente mejor opción es esconderse.Planear dónde te esconderías es tan importante como notar las salidas, dicen los expertos. Busca siempre lugares que brinden cobertura y seguridad en caso de que se produzca un tiroteo en un área de la que no puedes escapar.«El evento del tirador activo suele durar unos tres minutos y tienes que saber exactamente qué vas a hacer en esos momentos», dijo Jean-Paul Guilbault, director ejecutivo de la empresa de gestión de seguridad y emergencias Navigate360. «Esto comienza con visualizarse a sí mismo en esa situación, tener un plan de salida y saber dónde esconderse si no se puede evacuar».Navigate360 proporciona entrenamiento de respuesta contra un tirador activo para ayudar a la gente común a sobrevivir a estos ataques.Bouchard señaló que un buen escondite es aquel que te mantiene fuera de vista, brinda protección contra las balas y es lo suficientemente espacioso para salir y correr cuando sea posible.Si estás en un espacio cerrado, apaga las luces, cierra y bloquea la puerta y ubica algo pesado, como un mueble, frente a ella, agregó.No olvides silenciar tu teléfono y cualquier otro dispositivo electrónico que pueda delatar tu escondite, indica el DHS.Mantén la calma y, si es posible, llama al 911 para informar a las autoridades sobre la ubicación del tirador. Si no puedes hablar, permanece en la línea para que quien atienda el llamado pueda escuchar lo que está sucediendo.PeleaSi no puedes correr y no hay dónde esconderte, solo queda una opción: pelearDebido a que enfrentarse a un tirador activo es extremadamente peligroso, los expertos dicen que debe hacerse solo como último recurso.«Sobre cuándo hacer un intento de luchar, espera una recarga», afirmó Butler, quien ayuda a diseñar planes de respuesta contra tiradores activos. «Usa algo que puedas usar como arma de mano, algo duro y pesado con el que pueda golpear».Hacer tu movimiento mientras el tirador está recargando un arma ayuda a igualar la pelea, dijo Butler.Durante tu ataque, grita lo más fuerte que puedas y lanza lo que puedas, dice Ready, un programa de FEMA. Intenta improvisar un arma usando elementos cercanos como sillas, extintores o tijeras.Comprométete a luchar y prepárate para causar lesiones graves o la muerte, indica Ready.«Pelear no solo significa pelear. Significa conquistar», afirmó Guilbault. «Cuando estás en el mismo espacio que un tirador, haz ruido, crea caos, usa cualquier cosa que tengas para confundir al atacante».Tiene derecho a hacer lo que sea necesario para salvar su vida o las vidas de las personas que lo rodean, incluso si eso significa fuerza letal, dijo Bouchard.Lo único que importa en una situación de tirador activo es la supervivencia.