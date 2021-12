Entregan abrigos a niños necesitados

Por Wilfredo León, Director

- Personal de los medios de comunicación se unió al Alguacil Hobart Lewis y a los diputados de la Greenville County Sheriff’s Office (GCSO en inglés) junto con las escuelas del condado de Greenville, la fundación benéfica ScanSource y First Team Sports, para entregar abrigos a los niños necesitados para la campaña 2021 Community Coats and Cops.El miércoles por la mañana Diputados de la Oficina del Sheriff del Condado de Greenville junto con personal de las Escuelas del Condado de Greenville, la Fundación Caritativa ScanSource y First Team Sports entregaron abrigos a los niños necesitados en seis escuelas en el Condado de Greenville.Las seis escuelas que reciben los abrigos son Grove Elementary, Hillcrest Middle, Hollis Academy, North West Middle y Robert Cashion Middle School. La entrega del abrigo es parte de la campaña Community, Coats and Cops de GCSO.Los agentes entregaron los abrigos a los embajadores estudiantiles en la escuela, quienes a su vez ayudarán a distribuir los abrigos a los niños que los necesiten en la escuela, dijo el distrito escolar.En años anteriores, ScanSource donó 450 abrigos en total, 110 de esos abrigos fueron para Berea Elementary, Grove Elementary y Hollis Academy. El resto se distribuirá entre las otras 3 escuelas del Distrito Escolar.Durante los meses de invierno, los diputados también guardan abrigos en sus vehículos de patrulla para entregárselos a los miembros de la comunidad que necesitan un abrigo.