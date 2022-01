Entrenador de Los Ángeles Lakers en la cuerda floja

Hace un par de meses se comentó de la posible salida de Frank Vogel como entrenador de Los Ángeles Lakers debido a la irregularidad de un equipo que cuenta con un “dream team” para buscar reeditar lo hecho en 2020; algunas buenas actuaciones de LeBron James le dieron algo de respiro, pero la dirigencia podría no tolerar más el mal juego y buscar un reemplazo.Ha sido la humillante y abultada derrota del pasado sábado el que ha puesto su cargo en serio peligro. Los Lakers no se ven bien dentro de la cancha, totalmente desdibujados y dependiendo del “King” James tanto en ataque como para reaccionar en defensa.El equipo angelino cayó ante los Denver Nuggets por 37 puntos, lo que ha generado un mar de críticas dentro de la dirigencia de la franquicia, con la que parece ya ha perdido todo crédito.La posterior victoria del lunes ante los Utah Jazz (101 – 95) no ha servido y se habla que en las oficinas de los Lakers hay varios curriculums y ya han empezado a hacer llamados.El rendimiento del equipo ha sido mediocre: vagan a la mitad de la tabla con un balance 22-22, el séptimo puesto en el Oeste y la imagen frágil que da el equipo ha destruido la red de seguridad que tenía Vogel, el técnico que dirigió al título a la franquicia en 2019-20 tras más de una década sin ganarlo.En noviembre mencionamos algunos de los nombres a los que recurriría la dirigencia para corregir la situación. Uno de ellos es Mike D’ Antoni, ex entrenador de los Houston Rockets y que sigue en el cargo de entrenador asistente de los New Orleans Pelicans, por lo que la franquicia angelina deberá pedir permiso a ese equipo para una posible entrevista.Con un récord de 521 victorias y 414 derrotas, el ex coach de los Washington Wizards Scott Brooks contagia nostalgia de sus mejores años al mando de OKC Thunder, con Russell Westbrook a la cabeza.Russell Westbrook, Dwight Howard, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Carmelo Anthony, Malik Monk, Rajon Rondo, DeAndre Jordan y Trevor Ariza son parte de un vestuario liderado por LeBron y que no tiene control de su técnico.