Equipo de protección durante la pandemia.

Una guía de los equipos de protección personal más útiles para la vida cotidiana durante la crisis del coronavirus.

Es importante tomar precauciones para evitar enfermarse. Eso es especialmente importante cuando hay una significativa transmisión en todas las comunidades, como está sucediendo ahora en gran parte de los Estados Unidos.Cuando las tasas de transmisión son altas, lo más seguro es evitar el contacto con personas externas a tu burbuja social y practicar el distanciamiento social cuando tienes que salir. Pero para muchas personas, eso no siempre es posible.Incluso cuando las tasas de transmisión son lo suficientemente bajas como para que los niños vayan a la escuela o para que tú vayas a la oficina o la tienda, será preferible que uses cierto equipo de protección personal (PPE en inglés).Se necesitan diferentes tipos de equipo de protección en diferentes situaciones. Un viaje rápido a la tienda de comestibles es diferente a pasar un día en una escuela, lo que a su vez es muy distinto a trabajar directamente con pacientes en un hospital.Para que una persona se enferme, las partículas virales deben ingresar a las membranas mucosas de la nariz, la boca o los ojos. Aunque todavía se está investigando cuáles son las formas de transmisión más importantes, hay un consenso creciente de que hay tres posibles formas de infección: las gotitas infecciosas, las superficies contaminadas y, de manera más controvertida, los aerosoles transportados en el aire (partículas diminutas que permanecen suspendidas en el aire).Si una persona infectada tose o estornuda en el estante de un supermercado, o tose en sus manos y luego toca la manija de una puerta o el botón de un ascensor, otra persona que toque esa superficie contaminada podría infectarse al frotarse los ojos o rascarse la nariz.Como sabemos que es posible contraer el coronavirus al tocar superficies contaminadas, se podría pensar que el uso de guantes sería una buena idea para ayudar a mantener el virus lejos de tus manos. Pero, aunque los guantes se recomiendan para trabajadores de la salud, la mayoría de los expertos no los recomiendan para el uso diario, como cuando estás en la tienda.Debido a que el coronavirus puede transmitirse a través de grandes gotas infecciosas y, al menos potencialmente, a través de gotitas más pequeñas transportadas en el aire, proteger tus ojos con gafas o un escudo facial puede ayudar a prevenir la infección, tanto en entornos de atención médica como cuando estás en público.Existe evidencia abrumadora que sugiere que el uso generalizado de las mascarillas por parte del público en general puede ayudar a frenar la propagación de COVID-19, por lo que los CDC, la OMS y los departamentos de salud de todo el mundo recomiendan que las personas que viven en áreas con transmisión comunitaria continua usen tapabocas en público, especialmente cuando el distanciamiento social no es posible.