Errores más comunes al crear una contraseña.

No importa si no maneja dinero o información importante en línea: pueden robarle su identidad.

Una opción corta que sea fácil de recordar, que tenga la fecha de nacimiento o el nombre de la mascota de la familia son algunas de las alternativas que normalmente prefieren los usuarios de internet cuando crean una contraseña.Aunque es un paso muy común a la hora de navegar y al que no se le presta mucha atención, esa frase de un par de caracteres es la puerta de entrada a cientos de datos personales que podemos almacenar en nuestras cuentas de correo electrónico, redes sociales, servicios pagos de streaming, transacciones financieras digitales, entre otras. Por eso, tomar medidas de seguridad se convierte en una necesidad.Lo peor que se puede hacer cuando se crea una contraseña es buscar la facilidad, esto le ayuda a que un posible atacante la detecte de forma sencilla.Así mismo, es frecuente que se haga una reutilización de contraseñas, es decir, usar un patrón de palabras muy similares entre una cuenta y otra en donde solo se cambie un dígito. Esto se suma a uno de los errores más tradicionales, el de usar una misma contraseña en todos los accesos que se tienen.Entre las malas prácticas también figura el hecho de guardar las contraseñas en el navegador, así sea desde un computador de confianza, o de tener un archivo en el bloc de notas, un documento en Word o Excel o en línea en el cual se recopilen los accesos a las cuentas utilizadas.Además, la mayoría de páginas y plataformas cuentan con mecanismos de doble factor de autenticación. No sea perezoso y actívelo, eso hará que aun cuando un atacante se quede con su contraseña no pueda acceder a su cuenta, ya que necesita un código aleatorio adicional, que puede llegar a su celular o a través de herramientas biométricas, como huella digital, lectura de iris o reconocimiento facial. Esta opción ya está integrada en varios modelos de teléfonos inteligentes.Y si quiere una alternativa aún más segura y sofisticada, puede hacer uso de herramientas como gestores o administradores de contraseñas. En el mercado hay opciones gratuitas o pagas, lo importante es que siempre acceda a estas plataformas a través de páginas o aplicaciones oficiales.Estos programas permiten que se cree una contraseña con características diferentes para cada una de las cuentas que tenga. Estas quedan asociadas a la página determinada y ni siquiera es necesario que el usuario las conozca, lo único que debe hacer es recordar la clave del gestor, que se encargará de poner la clave correcta cada vez que sea necesario. Lo valioso de este tipo de sistemas es que toda la información que está adentro está cifrada, no tiene la información visible.Por último, no olvide cambiar su clave mínimo cada tres meses. Eso le agregará una capa de seguridad más para que no sea víctima de suplantación de identidad o estafa