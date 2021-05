Errores que pueden complicar o deportar a un inmigrante

Cualquier inmigrante que cometa estos 15 errores podría ser deportado o complicar su caso



Identificación.- Nunca identificarse con un documento falso, como una “green card” o mostrar un número de Seguro Social que no se obtuvo legalmente.

Deportación voluntaria. - Si estás bajo arresto de ICE rechaza firmar cualquier documento que no entiendas completamente. Lo mejor es pedir asesoría legal, ya que podrías estar autorizando tu deportación voluntaria.

Inocencia. - Evita declararte culpable de faltas o delitos que no hayas cometido. Antes de cualquier proceso pide hablar con un abogado.

Manejar borracho.- Un alto porcentaje de las deportaciones de ICE ocurre luego de que un inmigrante indocumentado es detenido por manejar bajo la influencia (DUI). Evita la tentación.

Portación de armas.- La portación de armas es un derecho de ciudadanos estadounidenses. Ni indocumentadas o con protecciones temporales, como DACA o TPS pueden tener una. Hay estados en donde incluso no se autoriza portar el arma en espacios públicos. Las personas con “green card” deben preguntar a su abogado si pueden adquirir un arma.

Uso de drogas.- El uso de una “droga blanda”, como la marihuana, puede llevar directamente a la deportación de una persona o complicar su proceso migratorio.

Violencia doméstica. - Los casos de violencia doméstica son muy penados y cualquier persona podría ser deportada por este hecho, incluso perder beneficios migratorios.

Redes sociales. - El Departamento de Seguridad Nacional revisa las redes sociales para encontrar posibles amenazas a la seguridad nacional, pero también podrían utilizar información que alerte que una persona es indocumentada, por ejemplo, o podría estar cometiendo un delito. Cuida lo que publicas y compartes en redes sociales.

Visa vencida. - Hay personas que ingresan a EE.UU. en forma legal, ya sea con una visa Waiver o una visa regular tipo B, de turismo o negocios, pero se vuelven indocumentadas al momento en que ese permiso expira, entonces estarían sujetas a la deportación.





Reingreso al país. - Las personas que fueron deportadas y vuelven como indocumentadas al país enfrentarán acusaciones por un delito federal, el cual se castiga con varios años de cárcel y la deportación. Estos casos se complican cuando esa persona tiene más de dos reingresos en forma irregular.

Asilo rechazado. - Aunque la actual administración intenta procesar más casos de petición de asilo, eso no significa que otorgará dicha protección, porque hay requisitos que los oficiales deben considerar, como miedo creíble por peligro en otro país. Si el juez rechaza la petición esa persona será procesada para su deportación. Por ello los expertos indican que los casos en tribunales son prácticamente procesos de deportación.

Ejercer prostitución. - También puede complicar los procesos migratorios de una persona.



Los oficiales migratorios revisan a detalle el historial de un extranjero sin documentos de estancia en EE.UU. y hay faltas que, aunque parecen menores, podrían representar un problema serioAunque las detenciones y deportaciones por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han disminuido, los agentes continúan ejerciendo acciones con ciertos inmigrantes que hayan cometido algunos errores, incluso si parecen mínimos, que comprometen su estancia en el país.Las agencias migratorias manejan dos conceptos, “torpeza moral” y “falta de carácter moral”, ambas en referencia a las acciones, faltas civiles o delitos que pueden llevar a los extranjeros a la deportación o complicar sus casos ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), como la obtención de una “green card”, DACA o TPS.Aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece casos extremos que podrían llevar a la deportación a una persona, como cometer delitos graves, ya sea robo, asesinatos, abuso de menores, tráfico de drogas, entre otros, hay acciones que parecen menores, pero es mejor evitarlas, sobre todo si una persona es indocumentada o está en proceso de obtener un beneficio migratorio.“Si bien USCIS determina si un solicitante ha cumplido con el requisito de GMC en una base de caso por caso, ciertos tipos de conducta criminal automáticamente impiden que los solicitantes establezcan GMC y pueden hacer que el solicitante esté sujeto a procedimientos de deportación”, señala la Parte F de la ley migratoria.Abogados y activistas enlistan algunas de las acciones más comunes que los inmigrantes deben evitar para no enfrentar problemas con ICE o en sus procesos migratorios:10.- Récord criminal. - Quienes cometieron algún delito y tienen récord criminal no podrán obtener beneficios migratorios, al menos no fácilmente. Recuerda que cada caso es único, pero usualmente los oficiales migratorios revisan estos expedientes, los cuales son permanentes.11.- Faltar a cita en la corte. - Nunca faltes a una cita a un tribunal migratorio, porque el juez podría procesarte para deportación inmediata. Busca asesoría legal en caso de que tengas temor creíble de acudir a una cita ante un juez.15.- No pagar la manutención. - Se integra a las causas que podrían complicar los procesos migratorios de una persona.Recuerda que cada caso es único, por ello los abogados sugiere que si crees haber cometido una falta o delito, lo mejor es pedir asesoría legal antes de realizar cualquier trámite ante USCIS o poder enfrentar un proceso de deportación.