Es demasiado pronto para decir que el ómicron nos acerca a una fase endémica del covid-19

La pregunta de muchos cuándo disminuirán las interrupciones sin fin que ha planteado el covid-19. El Dr. Anthony Fauci advirtió que, a pesar de que ómicron parece tener implicaciones menos graves para la salud, es demasiado pronto para predecir si nos estamos acercando a la etapa endémica en la que un virus se vuelve más manejable."Cuando hablas de que ómicron es altamente transmisible, pero aparentemente no tan patógeno, por ejemplo, como delta, espero que ese sea el caso", dijo el lunes el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas."Pero ese solo sería el caso si no nos encontramos con otra variante que eluda la respuesta inmune a la variante anterior", dijo Fauci.Una enfermedad que es endémica tiene una presencia constante en una población, pero no afecta a un número alarmantemente grande de personas, como suele verse en una pandemia."Tuvimos suerte" de que ómicron no compartiera algunas de las mismas características que delta, "pero el gran volumen de personas que se infectan anula ese nivel bastante menor de patogenicidad", dijo Fauci."Es una pregunta abierta si ómicron será o no la vacuna de virus vivo que todos esperan, porque hay una gran variabilidad con nuevas variantes emergentes", dijo.Los casos de covid-19 siguen en aumento debido a la alta transmisibilidad de ómicron. El promedio diario de infecciones registradas fue de poco más de 680.000 el lunes, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que es sustancialmente más alto que los picos del aumento del invierno pasado.Los sistemas de atención médica, de los cuales algunos enfrentan una escasez crítica de personal, están tratando a más pacientes que nunca. Al menos 156.676 personas en EE.UU. fueron hospitalizadas el lunes, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.