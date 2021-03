Es falso que alguien haya muerto a causa de la vacuna del coronavirus de Pfizer

Una publicación del 15 de diciembre decía que “una de las primeras enfermeras en recibir la vacuna en Alabama ahora está muerta”. Otras publicaciones similares decían que una enfermera de 42 años que recibió la vacuna murió por lo menos ocho horas después.“No es un rumor de internet, es la tía de un amigo de mi amigo de Facebook”, decía una de las publicaciones. “Si quieres jugar a la ruleta rusa con tu vida debido a una gripe con una tasa de supervivencia del 99,997%, es tu decisión. Pero no obligues a los demás o te burles de quienes no lo hagan”.Lo que dicen esas publicaciones no es verdad. Ambos posts fueron reportados como parte de la iniciativa de Facebook para combatir la desinformación.El 11 de diciembre, la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó el uso de emergencia de una vacuna para el coronavirus de Pfizer y BioNTech. Las primeras inyecciones se les dieron el 14 de diciembre a trabajadores de la salud de primera línea.Al contrario de lo que asegura la publicación de Facebook, la vacuna de Pfizer no ha causado muertes. Otros verificadores de datos han desmentido rumores sobre enfermeros que supuestamente han muerto tras recibir la vacuna.Contactamos a los usuarios que publicaron los posts en Facebook para pedirles evidencia de sus afirmaciones. No nos dieron ninguna.Dos trabajadores de la salud en Alaska tuvieron reacciones alérgicas poco después de haber recibido la vacuna y fueron tratados en el hospital en el que trabajan, según reportó el New York Times. Pero no encontramos evidencia alguna de que la vacuna de Pfizer haya sido relacionada con muertes en alguna parte desde que comenzó a ser aplicada a trabajadores de la salud.El 16 de diciembre el Departamento de Salud Pública de Alabama publicó un comunicado en Facebook desmintiendo un rumor que aseguraba que una enfermera de 42 años en Alabama había muerto “8-10 horas después de haber recibido la vacuna”. La fuente de esa publicación era: familiares anónimos.Ese departamento “contactó a todos los hospitales del estado que han aplicado vacunas para el COVID-19 y confirmó que no ha habido muertes entre quienes recibieron esas vacunas”, dice el comunicado. “Las publicaciones no son ciertas”.La FDA no ha encontrado alguna prueba que la lleve a creer que la vacuna de Pfizer puede causar la muerte.En un informe publicado antes de la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer, la FDA dijo que había evaluado la vacuna y que no había “identificado preocupaciones de seguridad específicas que pudieran impedir la expedición” de una autorización de uso de emergencia. Se determinó que la vacuna no causó la muerte de ninguno de los 43,448 participantes en los estudios clínicos entre abril y diciembre.La autorización de uso de emergencia de la FDA estipula que Pfizer debe reportar los casos de COVID-19 que hayan resultado en la muerte y en “eventos adversos serios” en el Sistema de Reportes de Eventos Adversos de Vacunas, VAERS por sus siglas en inglés, que es coordinado por la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC.“Puedo confirmar que, a las 4 p.m. de hoy, hora del este, el VAERS no ha recibido ningún reporte de muerte tras una vacuna de COVID-19”, dijo la vocera de los CDC, Kristen Nordlund, en un correo del 16 de diciembre.Las publicaciones de Facebook son incorrectas. Las calificamos como falsas.