¿Es la eliminación de Estados Unidos una tragedia?

Estados Unidos perdió 1-2 versus Honduras y quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020Antes de cualquier torneo de la Concacaf, los máximos favoritos son México y Estados Unidos. Y es que los aztecas y estadounidenses han sido los equipos que, en los últimos tiempos, siempre se ubican en las finales de los torneos realizados por su confederación.Recientemente, incluso se ha generado el debate de la superioridad de Estados Unidos por encima de El Tri. Los principales argumentos para esta afirmación son la cantidad de jugadores estadounidenses que se encuentran jugando en clubes europeos, incluso en equipos top. Tal es el caso de Christian Pulisic en el Chelsea; Sergiño Dest y Konrad de la Fuente en el FC Barcelona; y Weston McKinnie con la Juventus.Eliminación en el PreolímpicoAunque los jugadores mencionados anteriormente no disputaron el torneo sub-23 celebrado en Guadalajara, el equipo de las barras y las estrellas tenía jugadores interesantes, incluso México estuvo detrás de cinco que tenían doble nacionalidad.Es por ello quela eliminación 1-2 ante Honduras sorprendió a muchos, a tal punto que el técnico de Estados Unidos, Jason Kreis, la calificó de tragedia: “Es una tragedia. Creo que todos lo queríamos (la clasificación) demasiado y por muchas razones diferentes. Creo que algunas veces por quererlo tanto, te pones en una situación donde no puedes llevar a cabo lo que necesitas”.Falta de confianzaKreis también habló sobre la falta de confianza en la conferencia de prensa: “Teníamos jugadores que no se movían, que no se comprometían a abrir espacios, que no parecían querer tener el balón, son cosas que tienen que ver con lo mental; simplemente no había confianza”.Fuera de los Juegos Olímpicos desde 2008Por tercera vez consecutiva, el equipo estadounidense quedó fuera de la justa olímpica. Su última participación fue en los Juegos de Pekín 2008.