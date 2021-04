¿Es posible un cuarto cheque de estímulo?

Expertos ven más probables otras ayudas: conozca cuáles son y si usted podría obtenerlas

¿Habrá un cuarto cheque de estímulo?

La clave pueden ser las ayudas por cada hijo

La expansión de la red de seguridad social ya está en marcha

El analista político cree que una cuarta ronda de cheques de estímulo "es poco probable en este momento". Aún así, él y otros especialistas en medidas económicas creen posible que se aprueben otros apoyos con capacidad de transformar el papel del Gobierno a la hora de ayudar a los ciudadanos.A medida que la campaña de vacunación acelera y la economía se reactiva, muchas personas y familias pueden estar ansiosas por saber si continúa uno de los efectos secundarios de la pandemia de COVID-19: los cheques de estímulo del gobierno.Una encuesta reciente de Data for Progress subraya que un 65% de los estadounidenses están a favor de que haya pagos de 2,000 dólares mensuales mientras dure la pandemia.Y algunos líderes políticos están de acuerdo.Un grupo de legisladores demócratas, encabezado por el senador por Oregon Ron Wyden, envió el martes una carta al presidente, Joe Biden, con la que piden más cheques de estímulo."Le instamos a que incluya pagos directos recurrentes y extensiones automáticas del seguro de desempleo vinculadas a las condiciones económicas en su plan económico de largo plazo Build Back Better", escribieron.Cuando se suman uno al otro, los pagos directos pueden ayudar a quienes no califican para el seguro de desempleo y han sufrido una pérdida de ingresos, mantuvieron estos legisladores. El dinero también ayudaría a mantener a las familias por encima del umbral de la pobreza y, al mismo tiempo, estimularía la economía.Los estadounidenses agradecerían el alivio, agregaba la carta, que cita la encuesta de Data for Progress. El texto señala además que también 150 economistas han pedido "disparadores automáticos" de cheques de estímulo para estabilizar la economía.Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, el Gobierno ha emitido tres pagos directos. Uno fue de hasta 1,200 dólares por persona, a través de la Ley CARES aprobada por el Congreso hace un año, luego seguida de pagos de 600 dólares por persona en diciembre. Ahora, el gobierno está en proceso de envío de pagos de 1,400 dólares.Aún mientras esos cheques de estímulo de 1.400 dólares están en fase de aterrizaje, ya se habla sobre si podría haber o no una cuarta ronda de pagos directos.Si se aprobaran más cheques, los criterios de ingresos para calificar para ellos probablemente serían más estrictos que en las primeras tres rondas, con las que el dinero también se ha destinado a personas que realmente no lo necesitaban, según R.A. Farrokhnia, profesor de la Columbia Business School."El de que 'un cheque sirve para todos' tal vez no sea el mejor enfoque", dice Farrokhnia.Según Pete Earle, economista del Instituto Estadounidense de Investigación Económica, hay tres factores a tener en cuenta que ayudarán a determinar si vendrán o no más pagos directos.Uno es ver cómo se comportan los rendimientos de los bonos del Tesoro, que ayudan a financiar los pagos, y las tasas de interés; un segundo es la percepción pública de las políticas de Biden; y el tercero son las elecciones intermedias de 2022.En el Capitolio, es probable que otros tipos de ayudas tengan prioridad, según Ed Mills, analista político de Washington de Raymond James. En su opinión, una cuarta ronda de cheques de estímulo "es poco probable en este momento".Biden prometió el lunes que el 90% de los adultos serán elegibles para la vacunación antes del 19 de abril, lo que allanaría el camino para que la economía estadounidense se reabra por completo."Washington en gran medida ha comenzado a girar hacia la recuperación y una propuesta de ley de infraestructura", dijo Mills.Sin embargo, otras ayudas por la pandemia pueden continuar para algunas familias.Entre ellas, hay un crédito tributario aumentado por cada hijo, que incluye pagos mensuales de hasta 300 dólares por niño hasta los 6 años, o 250 dólares por cada hijo de entre 6 y 17 años.Si bien se espera que esos pagos mensuales comiencen en julio, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) dijo recientemente que podrían atrasarse.Una vez que los pagos entren en vigor, esta ayuda podría sumar entre 500 y 600 dólares al presupuesto mensual de una familia de cuatro personas, mantiene Mills.Esta ayuda, que en 12 meses ascenderá a un total de 3,600 dólares por niño menor de 6 años y de 3,000 por hijo de entre 6 y 17 años, siempre que se trate de familias con ingresos anuales inferiores a los 150,000 dólares, actualmente está vigente solo por un año."El tema aquí es ver si realmente eso se extiende más allá de este año", dice Mills.Más ayudas relativas al seguro de desempleo también podría estar presentes en la agenda este año, agrega el experto. La fecha actual de expiración de los beneficios de desempleo federales adicionales de 300 dólares por semana es el 6 de septiembre.Incluso sin más cheques de estímulo, los expertos dicen que el dinero invertido en personas y familias durante el COVID-19 se ha convertido en un nuevo experimento respecto a las ayudas del Gobierno."Existe la opinión de que estos pagos directos, especialmente en la medida en que ahora hay rumores sobre la posibilidad de que se extiendan a perpetuidad, representan una especie de implementación encubierta del llamado ingreso básico universal [RBU por sus siglas en inglés]", asegura Earle.Debido a que algunas personas perdieron sus trabajos o negocios de la noche a la mañana, hay más conciencia de la posible necesidad de que el Gobierno garantice algún tipo de ingreso, según Earle. Algunos políticos también están de acuerdo.El concepto se remonta a la época de la política del New Deal, impulsada por el presidente Franklin D. Roosevelt en la década de 1930, explica este experto, quien agrega que esta reconocía el derecho a la vivienda, a un empleo y a unos ingresos, aunque no incluía específicamente el RBU.En particular, el Seguro Social fue uno de los programas establecidos bajo el New Deal.Una segunda gran expansión de la red de seguridad social se produjo en la década de 1960, con la creación de Medicare, y es posible que ya esté en marcha una tercera ola de cambios, según Mills.Esta tercera ola arrancó cuando el expresidente Barack Obama promulgó la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Ahora, podría continuar con una expansión más permanente del crédito tributario por hijo y las herramientas federales utilizadas para ayudar a los ciudadanos en situaciones de emergencia económica."Si se implementa esta pieza de infraestructura social, veremos los mayores cambios programáticos sociales en este país en 50 años", opina Mill.