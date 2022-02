Esquiadora de fondo ucraniana suspendida tras dar positivo a dopaje en Beijing

La esquiadora olímpica ucraniana Valentyna Kaminska recibió una suspensión provisional de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés) por una infracción de dopaje, anunció la organización este jueves.La esquiadora de fondo recibió la suspensión después de dar positivo en una muestra recolectada el 10 de febrero a tres sustancias en la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), incluido un esteroide androgénico anabólico y dos estimulantes prohibidos que tienen efectos para mejorar el rendimiento.La muestra de Kaminska se analizó en un laboratorio acreditado por la WADA en Beijing y el resultado positivo se informó el martes según ITA.“La atleta ha sido informada del caso y ha sido suspendida provisionalmente… Esto significa que la atleta no puede competir, entrenar o participar en cualquier actividad durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022”, dijo el comunicado de ITA.“La atleta tiene derecho a impugnar la imposición de la suspensión provisional ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo – División Antidopaje (CAS ADD, por sus siglas en inglés)”, continuó.La esquiadora de 34 años, que anteriormente compitió por Belarús en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, ya participó en tres eventos en Beijing.Su mejor resultado fue cuando terminó en el puesto 18 en la competencia de relevos por equipos de 4X5 km.Kaminska es la segunda atleta en recibir una infracción por dopaje dentro del sistema de "bucle cerrado" en los Juegos Olímpicos de Invierno. El esquiador alpino iraní Hossein Savah-Shemshaki recibió una suspensión provisional la semana pasada por dar positivo por un esteroide androgénico anabólico prohibido.El caso de dopaje más comentado en los Juegos de Beijing involucra a la patinadora artística rusa de 15 años Kamila Valieva.La estrella emergente del Comité Olímpico Ruso (ROC, por sus siglas en inglés) recibió permiso para continuar compitiendo en los Juegos de Invierno por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo el lunes, a pesar de haber dado positivo a una sustancia prohibida en una muestra de diciembre.El Comité Olímpico Internacional (IOC, or sus siglas en inglés) ha dejado claro que Valieva y las personas que la rodean seguirán siendo investigadas mucho después de la ceremonia de clausura. El órgano rector también dictaminó que no se llevarán a cabo ceremonias de entrega de medallas en los eventos de Valieva hasta que se concluya el caso.