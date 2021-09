Esta herramienta en español le permite conseguir las ayudas por hijo más fácilmente desde su celular

La Casa Blanca colabora para crear esta plataforma gratuita y apta para dispositivos móviles. Le explicamos cómo funciona.Existe una nueva forma de inscribirse para recibir el crédito fiscal por hijos que se enfoca en llegar a más familias elegibles.La organización tecnológica sin ánimo de lucro Code for America lanzó la semana pasada una plataforma gratuita y apta para dispositivos móviles, tanto en inglés como en español, en la que las familias pueden apuntarse para recibir esta ayuda mejorada, incluidos los pagos mensuales hasta finales de año.El nuevo sitio, GetCTC.org, se lanza en colaboración con el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca. Además, Code for America está proporcionando materiales de formación y otros recursos a las organizaciones comunitarias que están en primera línea para ayudar a las familias que cumplen los requisitos a inscribirse en la prestación."En tan solo dos meses, ya está claro que el crédito fiscal por hijo está teniendo un impacto significativo para las familias trabajadoras en Estados Unidos", dijo David Newville, director del programa de beneficios fiscales de Code for America, en un comunicado. "Ahora, queremos hacer todo lo posible para asegurar que cada familia tenga acceso al crédito", agregó.Detalles del crédito fiscal por hijos mejoradoEl Plan de Rescate Estadounidense mejoró el crédito fiscal por hijos existente: añadió pagos mensuales anticipados y aumentó el beneficio a 3,000 dólares desde 2,000 dólares, con una bonificación de 600 dólares para los niños menores de 6 años, para el año fiscal 2021. El crédito mejorado también es totalmente reembolsable, lo que significa que las familias con ingresos imponibles muy bajos o nulos pueden obtener el beneficio por primera vez.Muchas familias que reúnen los requisitos han estado recibiendo la primera mitad del crédito en pagos mensuales, que empezaron en julio y se extienden hasta diciembre, de 300 dólares para los niños menores de 6 años, y de 250 dólares para los de 6 a 17 años. Recibirán la segunda mitad cuando presenten la declaración de la renta de 2021 el año que viene.La mayoría de las familias empezaron a recibir el dinero automáticamente en función de las declaraciones de la renta anteriores. Pero aquellos que tradicionalmente no declaran porque no ganan suficiente dinero podrían haberse perdido, ya que necesitaban inscribirse a través de un sitio del IRS para obtener el crédito.Eso dejó a unos cuatro millones de niños elegibles para el crédito en riesgo de no recibirlo, según un informe del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas. Además, algunas de estas familias pueden haber tenido dificultades para inscribirse a través del sitio del IRS, que no estaba adaptado a los dispositivos móviles, pero que ofrece otros idiomas además del inglés.La herramienta de inscripción de Code for America utiliza una declaración simplificada que solo incluye la información necesaria para inscribirse en el crédito, por lo que debería ser más fácil para las familias enviar su información.Aquellos que se inscriban ahora podrían empezar a recibir los beneficios mensuales en unas semanas, según la organización, y también recibirán los tres pagos de impacto económico —más conocidos como cheques de estímulo— a los que tienen derecho y que pueden haber perdido.Por supuesto, todavía puede haber obstáculos para que algunas familias se inscriban en el nuevo crédito fiscal por hijos. En el futuro, el Tesoro, junto con Code for America, espera añadir más características a la herramienta de inscripción, para garantizar que aún más familias elegibles obtengan el beneficio.Aunque el actual crédito mejorado solo está disponible para el año fiscal 2021, los demócratas están redactando actualmente su plan de gastos de 3.5 billones de dólares, que ampliará el crédito fiscal por hijos y otros programas de la red de seguridad. Los comités son responsables de tener sus piezas de legislación listas para el 15 de septiembre.