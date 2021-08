Está listo el calendario del Octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022

Ocho selecciones, incluidas México y Estados Unidos, arrancan el tramo final rumbo a Qatar 2022 entre septiembre de 2021 y marzo de 2022.A partir del próximo 2 de septiembre, ocho selecciones pelearán por la clasificación al Mundial Qatar 2022 en el área de Concacaf, entre ellas México y Estados Unidos, en el Octagonal Final, cuyo calendario ha sido dado a conocer.Además de los finalistas de la Nations League, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Canadá y Jamaica buscarán uno de los tres boletos directos al Mundial, o bien, el del Repechaje entre confederaciones.El formatoComo ocurría con el Hexagonal que se celebró en todas las Eliminatorias de Concacaf desde Francia 1998 y hasta Rusia 2018, se jugará con un formato de Liga, de enfrentamientos todos contra todos ( round-robin) a visita recíproca. Los equipos con mejor puntuación clasificarán al Mundial y al Repechaje intercontinental.La pandemia de covid-19, que aplazó Fechas FIFA el año pasado, orilló a Concacaf a planear un nuevo formato, más eficiente, para la Eliminatoria, lo que derivó en la determinación de jugar con el formato del Octagonal.El calendario del Octagonal Final de la ConcacafTodos los horarios en tiempos del ET de los Estados Unidos.Jornada 1 | 2 de septiembreCanadá vs. Honduras, BMO Field a las 20:05 horasEl Salvador vs. Estados Unidos, Estadio Cuscatlán a las 22:05Panamá vs. Costa Rica, Estadio Rommel Fernández a las 21:05México vs. Jamaica, Estadio Azteca a las 22:00.Jornada 2 | 5 de septiembreEstados Unidos vs. Canadá, Nissan Stadium a las 20:00 horasEl Salvador vs. Honduras, Estadio Cuscatlán a las 19:00Costa Rica vs. México, Estadio Nacional a las 19:00Jamaica vs. Panamá, National Stadium a las 18:00.Jornada 3 | 8 de septiembreCanadá vs. El Salvador, BMO Field a las 19:30 horasHonduras vs. Estados Unidos, Estadio Olímpico Metropolitano a las 22:05Panamá vs. México, Estadio Rommel Fernández a las 21:05Costa Rica vs. Jamaica, Estadio Nacional a las 21:00.Jornada 4 | 7 de octubreMéxico vs. Canadá, Estadio Azteca a las 2!:40 horasHonduras Costa Rica, Estadio Olímpico Metropolitano a las 20:05El Salvador vs. Panamá, Estadio Cuscatlán a las 22:05Estados Unidos vs. Jamaica, Q2 Stadium a las 19:30.Jornada 5 | 10 de octubreJamaica vs. Canadá, National Stadium a las 18:00 horasMéxico vs. Honduras, Estadio Azteca a las 18:45Costa Rica vs. El Salvador, Estadio Nacional a las 18:00Panamá vs. Estados Unidos, Estadio Rommel Fernández a las 21:05.Jornada 6 | 13 de octubreCanadá vs. Panamá, BMO Field a las 19:30 horasHonduras vs. Jamaica, Estadio Olímpico Metropolitano a las 20:05El Salvador vs. México, Estadio Cuscatlán a las 22:05Estados Unidos vs. Costa Rica, Lower.com Field a las 19:00.Jornada 7 | NOVIEMBRE 2021Canadá vs. Costa Rica (hora y sede por definir).Honduras vs. Panamá (hora y sede por definir).El Salvador vs. Jamaica (hora y sede por definir).Estados Unidos vs. México (hora y sede por definir).SEGUNDA VUELTAJornada 8 | NOVIEMBRE 2021Canadá vs. México (hora y sede por definir).Costa Rica vs. Honduras (hora y sede por definir).Panamá vs. El Salvador (hora y sede por definir).Jamaica vs. Estados Unidos (hora y sede por definir).Jornada 9 | 27 de eneroHonduras vs. Canadá (hora y sede por definir).Estados Unidos vs. El Salvador (hora y sede por definir).Costa Rica vs. Panamá (hora y sede por definir).Jamaica vs. México (hora y sede por definir).Jornada 10 | 30 de eneroCanadá vs. Estados Unidos (hora y sede por definir).Honduras vs. El Salvador (hora y sede por definir).México vs. Costa Rica (hora y sede por definir).Panamá vs. Jamaica (hora y sede por definir).Jornada 11 | 2 de febreroEl Salvador vs. Canadá (hora y sede por definir).Estados Unidos vs. Honduras (hora y sede por definir).México vs. Panamá (hora y sede por definir).Jamaica vs. Costa Rica (hora y sede por definir).Jornada 12 | 24 de marzoCosta Rica vs. Canadá (hora y sede por definir).Panamá vs. Honduras (hora y sede por definir).Jamaica vs. El Salvador (hora y sede por definir).México vs. Estados Unidos (hora y sede por definir).Jornada 13 | 27 de marzoCanadá vs. Jamaica (hora y sede por definir).Honduras vs. México (hora y sede por definir).El Salvador vs. Costa Rica (hora y sede por definir).Estados Unidos vs. Panamá (hora y sede por definir).Jornada 14 | 30 de marzoPanamá vs. Canadá (hora y sede por definir).Jamaica vs. Honduras (hora y sede por definir).México vs. El Salvador (hora y sede por definir).Costa Rica vs. Estados Unidos (hora y sede por definir).