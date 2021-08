Estadio y uniformes listos para 'Field of Dreams' 2021 entre Yankees y White Sox

MLB construyó recinto para 8 mil personas en un maizal de Iowa en honor a la exitosa película.El próximo jueves 12 de agosto será un día especial en el beisbol cuando Chicago White Sox y New York Yankees jueguen en el este de Iowa donde la película “Field of Dreams” fue filmada, en la localidad de Dyersville.Desde el 2019 se dio este anuncio por la MLB y en 2020 no se pudo llevar a cabo el juego debido a la pandemia del Covid-19, pero las Grandes Ligas dieron a conocer este jueves que el estadio, con capacidad para 8 mil personas, así como los uniformes estaban listos."Siendo un deporte que se enorgullece de su historia que vincula generaciones, Grandes Ligas se entusiasma por llevar un partido de temporada regular al sitio de ‘Field of Dreams’. Esperamos celebrar el perdurable mensaje de la película respecto a la manera en que el beisbol une a las personas en este maizal especial en Iowa", declaró el comisionado Rob Manfred en 2019.Inspirados en la icónica película, los Yankees y White Sox vestirán uniformes de edición especial para el juego Field of Dreams (Campo de los Sueños) de MLB. Serán jerseys especiales en estilo "vintage" inspirados en los equipos que jugaron a principios del siglo pasado, mientras disputan el primer partido oficial de Grandes Ligas en los campos de maíz de Iowa.Los jerseys de los Yankees son de color gris con la leyenda “New York” en azul marino. Las camisetas de los White Sox vienen en color blanco con rayas en azul marino, con la palabra "SOX" en el lado izquierdo del pecho.La presencia de los White Sox en este partido es fundamental, no sólo por su cercanía con el lugar donde fue grabada la película, sino también por su legado que aparece en la trama de la película con el equipo de 1919.