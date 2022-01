Estados Unidos anuncia la disponibilidad de 20.000 visas H-2B adicionales



Para trabajar legalmente en Estados Unidos no es necesario que seas profesional o que tengas experiencia en algún campo específico. Basta con que quieras trabajar y aproveches las miles de visas de trabajador temporal que ofrece el país para trabajos agrícolas y no agrícolas, conocidas como visas H-2A y H-2B.Necesitas un patrocinador, una compañía que te contrate, no podrás solicitar individualmente.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 27 de enero la disponibilidad de 20.000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas para la primera mitad del año fiscal 2022. Estas visas adicionales pueden solicitarse por los empleadores estadounidenses a partir del 28 de enero.“DHS está tomando medidas para abordar las necesidades de nuestra economía al poner a disposición de los trabajadores 20,000 visas H-2B adicionales”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas en un comunicado de prensa.Sin embargo, 13.500 de estas visas están disponibles para trabajadores que regresan a realizar trabajos temporales a EE.UU. bajo una visa H-2B o para aquellos a quienes se les otorgó el estatus H-2B durante uno de los últimos tres años fiscales, las 6.500 visas restantes están reservadas para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras.A diferencia de las visas H-2A, las visas H-2B suelen estar sujetas a un límite anual determinado por el Congreso que actualmente es de 66.000 trabajadores por año.Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) de EE.UU. han aumentado el límite máximo en un par de ocasiones con el fin de "garantizar que las empresas estadounidenses estén equipadas con los recursos necesarios para recuperarse con éxito y contribuir a la salud económica de las comunidades locales", indicó el DHS.Esta categoría se divide en dos tipos de visas: la H-2A para trabajadores agrícolas y la H-2B para trabajadores no agrícolas.En 2020, EE.UU. otorgó un total de 65.716 visas H-2B, ocupadas mayormente por jardineros, trabajadores forestales y cortadores de carnes.En noviembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista actualizada de países elegibles para este tipo de visas, "cuyos nacionales son elegibles a participar en los programas". Es decir, si eres originario de alguno de los siguientes países en la lista podrás solicitar estas visas para trabajar en el año fiscal 2022."Los programas de visa H-2A y H-2B permiten que los empleadores estadounidenses traigan nacionales extranjeros a Estados Unidos para ocupar posiciones en empleos agrícolas y no agrícolas, respectivamente", dijo USCIS en un comunicado de prensa.Los ciudadanos de estos países de América Latina (también hay de otros países del mundo) son elegibles para solicitar visas H-2A y H-2B.El empleador deberá demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén “capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal”.Emplear trabajadores bajo la visa H-2B no deberá afectar adversamente a trabajadores estadounidenses empleados en tareas similares, y el trabajo de los trabajadores candidatos deberá ser de carácter temporal. El USCIS considera como temporal si un trabajo:A grandes rasgos, el proceso de solicitud al programa H2-B, es el siguiente:El periodo de estadía máximo es de 3 años. Después de los 3 años, los beneficiarios de las visas H-2B deberán salir de EE.UU. por un periodo de 3 meses ininterrumpidos antes de solicitar la readmisión bajo el mismo tipo de visa.La visa H-2B se otorga por un plazo de un año, aunque esta puede solicitarse dos extensiones de hasta un año cada una. La solicitud de extensión deberá presentarse antes de su vencimiento y los trabajadores podrán permanecer en EE.UU. durante el proceso de extensión.Los trabajadores que reciben la extensión no tienen que tramitar una nueva visa, siempre y cuando no salgan de EE.UU., y en caso de regresar a su país de origen, deberán solicitar una nueva visa antes de reingresar al país norteamericano.