Estados Unidos congela ayuda no humanitaria y no comercial a varios países

Estados Unidos anunció que para el resto del año fiscal 2022 que comenzó el 1 de octubre, se suspende la asistencia no humanitaria y no comercial a aquellos países que, según la Casa Blanca, "no hacen lo suficiente para combatir la trata de personas".Cuba y Nicaragua son los únicos países latinoamericanos que figuran en esa lista. También están Afganistán, Myanmar, China, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Rusia y Siria.Hasta el momento, los gobiernos de Cuba y Nicaragua no han dicho nada, ante el anuncio.El documento detalla que Washington "no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni financiará la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria". Esto por menos hasta el 30 de septiembre de 2022, cuando finaliza el año fiscal.La Casa Blanca señaló que la medida se mantendrá vigente "hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos" de la Ley de Protección de Víctimas de Trata "o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos".En el documento, el presidente Joe Biden instruyó a los representantes de Estados Unidos en cada banco multilateral de desarrollo a que "voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución" que no esté dirigido a asistencia humanitaria, relacionada con el comercio o a ayuda para el desarrollo en cualquiera de los países previamente mencionados.