Estados Unidos está 'perdiendo tiempo'

En la carrera de vacunación a medida que la variante delta se vuelve omnipresente, dice un experto

Las tasas de vacunación contra el covid-19 han bajado y los casos están aumentando, agravados por la más transmisible variante delta, y un experto dice que la clave para ganar la carrera contra la propagación es vacunar a más estadounidenses."Estamos perdiendo tiempo. La variante delta se está extendiendo, la gente está muriendo, no podemos esperar a que las cosas se vuelvan más racionales", dijo el Dr. Francis Collins, director de losInstitutos Nacionales de Salud.Las vacunas han estado disponibles para la mayoría de los estadounidenses durante meses, pero todavía solo el 48,2% del país está completamente vacunado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.(CDC), y la tasa de nuevas vacunaciones está disminuyendo.Mientras tanto, las tasas de casos han aumentado drásticamente. En 47 estados, la tasa de casos nuevos en la última semana es al menos un 10% más alta que la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. De ellos, 35 han experimentado aumentos de más del 50%.Funcionarios y expertos han dicho que la desinformación es en gran parte la culpable del gran número de estadounidenses no vacunados, un grupo que ahora está experimentando los mayores impactos de la pandemia."Esto no es solo una cuestión de personas que expresan opiniones que podrían estar equivocadas, esto es de vida o muerte", dijo Collins.Muchos de los datos ahora muestran que más del 99% de las personas actualmente hospitalizadas con covid-19 no están vacunadas, dijo Collins. Eso significa que aquellos que están vacunados tienen suficiente protección para no enfermarse gravemente, dijo Collins.Y las vacunas siguen mostrando signos de ser muy efectivas contra la variante delta, dijo, que es una de las mayores preocupaciones de los expertos en salud en la actualidad.Collins dijo que espera que el público estadounidense preste atención a los datos y decida que vacunarse es lo más seguro e inteligente."Espero que la gente escuche esto, ahora mismo escuchando esto: si no estás seguro de si la vacunación te ayudará, escucha esos números", dijo Collins. "¿Por qué estamos esperando, amigos? Arremanguémonos si aún no lo hemos hecho".Los expertos han especulado que puede haber una necesidad de refuerzos de la vacuna de covid-19 en el futuro, pero muchos han dicho que, por ahora, las vacunas actuales parecen brindar suficiente protección.Pfizer dijo la semana pasada que podría necesitarse un refuerzo para su vacuna de seis meses a un año después de completar las dos primeras dosis de la vacuna, lo que provocó una rara reprimenda pública por parte de los CDC y la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA). La compañía se reunió con la administración y los principales funcionarios de salud pública esta semana para discutir los datos."No creemos que se necesiten refuerzos en este momento", dijo el miércoles la comisionada interina de la FDA, la Dra. Janet Woodcock."Seguiremos los datos sobre la disminución de la inmunidad a lo largo del tiempo y los datos sobre la adquisición de infecciones por parte de los vacunados para ver si, en algún momento, parece que se justificaría un refuerzo", dijo Woodcock en una conversación organizada por STAT News.La conversación más importante en esta etapa, dijo, es vacunar a las personas no vacunadas.Pero Collins señaló que, para algunas personas, una dosis adicional --no un refuerzo-- puede ayudar a que su respuesta inmunológica alcance un nivel de vacunación completa."Las personas que tienen deficiencias inmunológicas, que no obtuvieron una respuesta completa al par de dosis originales de Moderna o Pfizer, o la dosis única de J&J, tal vez una dosis adicional podría ayudar a esas personas", dijo Collins, señalando específicamente a los receptores de trasplantes de órganos y a los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia."Sin embargo, yo no llamaría a eso un refuerzo", agregó Collins. "Solo diría que se está tratando de que la inmunización primaria esté al nivel que necesita, eso está bajo consideración".A medida que las tasas de vacunación de covid-19 se retrasan entre ciertos grupos de edad en EE.UU., las vacunas de rutina para niños también parecen estar disminuyendo, dicen los expertos.Vaccines for Children (VFC), un programa financiado con fondos federales que proporciona vacunas a niños cuyas familias tal vez no puedan pagar, ha visto caer los pedidos por debajo de las tasas prepandémicas, lo que pone a los niños en riesgo de enfermedades prevenibles con vacunas, dijo el miércoles un alto funcionario federal de vacunas."Estas son reducciones realmente grandes que generan mucha preocupación sobre los niños que se han olvidado de las dosis", dijo la Dra. Melinda Wharton, directora de la división de servicios de inmunización de los CDC, en una sesión informativa web.A través del programa VFC, los CDC compran vacunas y las distribuyen a clínicas y consultorios médicos. Aproximadamente el 50% de los niños en todo el país son elegibles para el programa VFC, según un informe de 2014.Desde enero de 2020, los pedidos de VFC se han reducido en 12,5 millones de dosis, según Wharton. Un portavoz de los CDC dijo que los estados, consultorios médicos y otros ordenaron 98,7 millones de dosis de vacunas en el marco del programa en 2019. A mediados de junio de este año, se habían ordenado 86,2 millones de dosis.Los pedidos de vacunas que previenen el sarampión fueron los más rezagados, un 18,5% menos que antes de la pandemia. Wharton dijo que esta tasa "puede ser un poco exagerada debido a los brotes de sarampión que ocurrieron durante 2018-2019, pero sigue siendo una reducción realmente sustancial y genera muchas preocupaciones cuando pensamos en que los niños vuelvan a la escuela".