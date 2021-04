"Estados Unidos siempre se vuelve a levantar"

Biden anuncia en su discurso ante el Congreso una inversión de $4 billones para crear empleos

Una imagen histórica

Un nuevo llamado a una reforma migratoria

Reducir el costo de la medicina

Subir los impuestos de los más ricos

El presidente Joe Biden ofreció este miércoles su primer discurso ante el Congreso para destacar sus logros en la víspera de que se cumplan los primeros 100 días de su Administración. En poco más de una hora, Biden buscó explicar la importancia de sus ambiciosas inversiones para reconstruir la economía del país en medio de los estragos de la pandemia del coronavirus."Puedo informarle a la nación: Estados Unidos está en movimiento de nuevo. Estamos convirtiendo el peligro en posibilidad. La crisis en oportunidad. Los retrocesos en fortalezas", dijo el presidente frente a una sesión conjunta del Congreso marcada por la distancia social.Biden presentó su Plan de Familias Estadounidenses como parte central de su discurso, un paquete de aproximadamente 1.8 billones de dólares que incluye preescolar universal, dos años de community college gratis y mayor acceso al cuidado infantil. Es la segunda de dos fases del esfuerzo de Biden por impulsar la economía, tras el paquete de infraestructura y empleos de 2 billones de dólares que anunció el mes pasado.Biden le habló directamente a los estadounidenses que "se sienten abandonados y olvidados en una economía que está cambiando rápidamente", y argumentó que sus propuestas económicas crearán millones de empleos que no requieren un título universitario.El mandatario destacó uno de los beneficios de su Plan de Rescate Estadounidense, que es su enfoque específico en la pobreza y el hambre infantiles."Gracias al Plan de Rescate Estadounidense, estamos camino a reducir la pobreza infantil en Estados Unidos para mediados de este año", dijo.Su proyecto de ley de alivio por la pandemia del coronavirus reestructuró el crédito tributario por hijos (hasta 3,600 dólares por hijo), para darle un impulso a las familias de bajos ingresos. La Administración Biden también anunció a principios de este mes que lanzará un programa de alimentación para el verano para dar de comer a más de 30 millones de niños de bajos ingresos.Biden reconoció al comienzo de su alocución lo histórico que era que detrás de él se encontraran dos mujeres, la vicepresidenta Kamala Harris y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Nunca antes en la historia dos mujeres habían ocupado estos puestos.A pesar de que como demócrata tiene el apoyo de ambas cámaras del poder legislativo (aunque por poco en el Senado), el presidente aún enfrenta batallas cuesta arriba para cumplir sus promesas. Una de ellas es en materia de inmigración.Biden le insistió de nuevo al Congreso que apruebe la reforma migratoria que él le envió o que se pongan de acuerdo y construyan y aprueben una reforma bipartidista propia. O, si es necesario, que las protecciones que se buscan para diferentes grupos inmigrantes se aprueben por separado."El Congreso necesita aprobar una ley este año para finalmente asegurar la protección de los dreamers, los jóvenes cuyo único hogar es Estados Unidos", aseguró Biden.Además, el presidente pidió "protecciones permanentes para inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) que provienen de países asolados por la violencia y los desastres naturales y los provocados por el hombre". Esto es parte de sus esfuerzos por restaurar un programa para ayudar a los países del triángulo norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, para atacar las causas de la inmigración, y reiteró el liderazgo de Harris en ese esfuerzo diplomático.Biden también hizo un llamado para que el Congreso encuentre la forma de darle "un camino a la ciudadanía para los trabajadores agrícolas que ponen comida sobre nuestras mesas. Los inmigrantes han hecho mucho por Estados Unidos durante la pandemia, así como lo han hecho a lo largo de nuestra historia", dijo.Biden también le pidió al Congreso que reduzca el costo de los medicamentos recetados al permitir que Medicare negocie precios más bajos, algo que no estaba en su última propuesta, el 'Plan para las familias estadounidenses'."Todos sabemos lo escandalosamente caros que son", dijo. "De hecho, pagamos los precios de medicamentos recetados más altos del mundo aquí mismo en Estados Unidos, casi tres veces más que en otros países"."Démosle a Medicare el poder de ahorrar cientos de miles de millones de dólares mediante la negociación de precios más bajos para los medicamentos recetados ... Hemos hablado de ello durante bastante tiempo: demócratas y republicanos. Hagámoslo este año", añadió.Los republicanos no aplaudieron ni vitorearon durante esta parte del discurso de Biden.Tampoco aplaudieron cuando Biden reiteró su compromiso de aumentar los impuestos a los ricos para pagar su plan para guiar la recuperación económica."Miren, no pretendo castigar a nadie. Pero no aumentaré la carga fiscal a la clase media de este país", dijo Biden. "Ya están pagando lo suficiente".El mandatario aseguró que su Administración trabajará para deshacerse de los huecos fiscales que permiten a quienes ganan más de 1 millón de dólares al año pagar una tasa más baja sobre sus ganancias y usar el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) para tomar medidas contra millonarios y multimillonarios que hacen trampa en sus impuestos, entre otras medidas.