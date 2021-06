Estados Unidos vence a México en la final de la Nations League

Un cuestionado penalti en el tiempo extra le dio la ventaja al conjunto estadounidense, y eso le sirvió para superar a los aztecas y consagrarse campeonesUn verdadero espectáculo de fútbol se vivió la noche de este domingo en el estadio Sports Authority Field de la ciudad de Denver, lugar donde las selecciones de Méxicoy Estados Unidos se disputaban el título de la Liga de Naciones.Con un marcador de 3-2 el conjunto estadounidense logró llevarse el campeonato de la Nation League en un partido no apto para cardíacos, que se jugó hasta el minuto 120.El encuentro fue abierto con un gol del Tri a los 61 segundos de partido, justamente el tercero más rápido que México le ha encajado al team USA en toda su historia.El tanto llegó en los pies de Tecatito Coronadespués de un error del defensor, que recibió un pase y cuan do lo intentó devolver Tecatito se anticipó y le robó el balón.Luego de un regate estampó el balón en el ángulo de la portería estadounidense que dejó al guardameta sin posibilidad de poder imponerse.Luego, en el minuto 24 de partido Héctor Herrera lanzó un pase al área chica desde el costado izquierdo, que fue aprovechado por Héctor Moreno, quien empujó el balón al interior de la portería.El árbitro John Pittí anuló en tanto, y se le solicitó que chequeara la jugada en el VAR. Luego de un momento de observación finalmente determinó que la jugada estaba en fuera de juego.No pasaron ni dos minutos luego que se reanudaran las acciones en el terreno de juego cuando Estados Unidos encajó su primer gol del encuentro gracias a Giovanni Reyna, lo que permitió que se empatara el partido, y así se mantuvo el marcador hasta el final del primer tiempo.Luego de iniciarse el segundo tiempo de partido las acciones se pusieron más intensas que en el primer tiempo. Las ocasiones claras de gol fueron bastantes para ambas oncenas.De hecho, una jugada de Herrera generó inconformidad y caldeó los ánimos en el terreno de juego, lo que generó un impasse entre los jugadores estadounidenses y Mexicanos.Estados Unidos mostró un buen momento en ataque y fue Memo Ochoa, el portero de la Selección Mexicana quien salvó que la oncena norteamericana se fuera arriba en el marcador.En el minuto 78 Diego Lainez, que ingresó al terreno en sustitución de Uriel Antuna, marcó el segundo tanto. El jugador regateó hacia adentro y de pierna izquierda disparó a la arquería dejando sin oportunidad al portero.Sin embargo, las acciones no se mantendrían así. El partido iba y venía para ambos conjuntos y faltando nueve minutos para que concluyera el encuentro, un cabezazo de Weston McKennie regresó la paridad al marcador.El tanto proveniente de tiro de esquina puso en evidencia la mala defensa del conjunto azteca en cuanto a los cornets ejecutados por los estadounidenses.Después siguieron las ocasiones de gol. Chucky Lozano, tuvo varias oportunidades pero faltó definición para mandar arriba al conjunto mexicano, y finalmente se terminó el tiempo reglamentario, dándole chance al tiempo extra.En el tiempo extra las acciones se vieron mucho más intensas, De hecho, los jugadores del team USA pidieron la expulsión de Héctor Herrera, que ya estaba amonestado y se cargó fuertemente contra un jugador estadounidense.Durante la primera parte del añadido México se mostró superior al conjunto estadounidense. Diego Lainez tuvo dos oportunidades de gol pero la definición no fue la mejor, y al 105 más 3′ se decretó del primer tiempo extra.Justo poco tiempo después de iniciar la segunda parte el juez principal le pitó un penalti cuestionado a la selección de Estados Unidos, tras una falta en el área azteca.Luego de chequear la jugada en el VAR se determinó que si existía falta en el área y fue otorgado el disparo de pena máxima para Estados Unidos, que Christian Pulisic definió de buena manera y le dio la ventaja a los norteamericanos.La polémica decisión arbitras devino en la expulsión del técnico del Tri Gerardo “Tata” Martino y la amonestación de Chucky Lozano.Luego del gol el conjunto mexicano se fue arriba en busca del gol que le diera la oportunidad al Tri de meterse de nuevo en los papeles.En una jugada de México se registró una mano estadounidense dentro del área que el silbante cantó como penalti y con eso regresó la esperanza a los aztecas.Sin embargo, el tiro desde los once pasos no fue efectuado de la mejor manera por Andrés Guardado y el portero Howard lo tapó de excelente forma.Esa fue la última jugada del partido antes que el portero pusiera fin al encuentro dándole el triunfo al conjunto norteamericano, que le sirvió para coronarse como campeón de la Nations League.