Estadounidenses con pasaporte vencido pueden regresar al país

Gobierno de Biden lo permitirá

El Departamento de Estado notificó que los documentos caducados en lo que va de 2021 serán respetados y sus portadores podrán regresar a Estados Unidos hasta el 31 de diciembre, debido a problemas con la renovación causados por la pandemia.El gobierno del presidente Joe Biden informó que los ciudadanos estadounidenses con pasaportes de Estados Unidos que expiraron recientemente podrán regresar a casa desde el extranjero con ese documento hasta que termine el año.Debido a las demoras en la renovación de pasaportes provocadas por la pandemia de coronavirus, el Departamento de Estado indicó que ciertos pasaportes que expiraron en o después del 1 de enero de 2021, serán respetados para regresar a Estados Unidos hasta el 31 de diciembre.El Departamento explicó que la pandemia obligó a la dependencia, y a la mayoría de las embajadas y consulados, a cerrar o reducir significativamente los servicios para pasaportes.“Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aceptarán ciertos pasaportes de Estados Unidos expirados para ingresos, asistiendo con ello a ciudadanos de Estados Unidos que se han visto afectados por demoras en las citas en embajadas y consulados en el extranjero provocadas por la pandemia de covid-19”, indicó el departamento en un aviso del lunes.Los cierres resultaron en tiempos de espera para renovar el pasaporte de hasta dos meses en algunos casos, y todavía persiste un retraso significativo en solicitudes. Sin embargo, el departamento advirtió que los pasaportes de reciente expiración no son válidos para viajes internacionales desde Estados Unidos o para viajar a países intermedios sin relación directa con el viaje de regreso a Estados Unidos.“Los pasaportes de reciente expiración no pueden usarse para viajar desde Estados Unidos a un destino internacional o para viajar a un país extranjero para una estadía más larga que una conexión en aeropuerto camino a Estados Unidos o a un territorio de Estados Unidos”, aclaró el departamento.Agregó que no todos los pasaportes expirados serán elegibles para la exención y exhortó a los estadounidenses a revisar su elegibilidad en internet antes de finalizar los preparativos del viaje.Entre los requisitos están que el pasaporte expirado haya tenido una validez original de 10 años, que el pasaporte no esté dañado o alterado y que la persona que viaja tenga posesión física de él.