Estas cosas no deberían impedirle vacunarse contra COVID-19

Por Caroline Chen y Maryam Jameel con comentario de Wilfredo León

(Publicado por ProPublica en https://www.propublica.org/article/barreras-falsas-estas-cosas-no-deberian-impedirle-vacunarse-contra-covid-19)

Hace unos días recibí una llamada de una amiga que llegó al Walmart en la Fairview Road de Simpsonville para la vacuna contra el COVID-19. ¡Para su gran sorpresa se la negaron! La persona que la atendió le dijo que la política de Walmart no incluye los inmigrantes. Le dije a mi amiga que eso no es correcto y que la ley federal es para que TODOS EN ESTADOS UNIDOS reciban la vacuna.Le indiqué a mi amiga que pidiera hablar con el gerente de la tienda quien no estaba o no se presentó. Sin embargo, llegó otra persona quien dijo ser subgerente y le reafirmó lo que ya le habían dicho. La hija de amiga reportó la situación a la oficina de la corporación, pero salieron victimas ofendidas por el maltrato de estas empleadas de Walmart. Mi amiga y su hija tiene presencia legal en Estados Unidos.La nota a continuación fue publicada en ProPublica y aclara que “se supone que las vacunas contra el coronavirus son gratuitas y están disponibles para todos en Estados Unidos independientemente de su seguro o de su situación migratoria”.Mientras Estados Unidos trata de poner fin a su crisis de coronavirus y superar las variantes, los funcionarios de salud pública reconocen que es esencial que se vacune el mayor número de personas posible. Lograr que eso sea fácil es parte principal del plan. De acuerdo con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus,. Además, la administración de Biden ordenó que, “por imperativa moral y de salud pública”, todos los sitios de vacunación deben aceptar a los inmigrantes indocumentados. Aun así, ProPublica encontró que esa promesa no siempre se ha cumplido.En los centros de vacunación de todo el país, se ha rechazado a personas tras pedirles una documentación que no es necesario que presenten. A veces se les ha pedido que paguen cuando no debían nada.En parte, esto ha ocurrido porque las empresas que administran la vacuna intentan recuperar las tasas administrativas que se les permite cobrar al gobierno y a las aseguradoras privadas. Para ayudarles a pasar la factura, las principales farmacias piden a los vacunados su número del Seguro Social y datos de seguro médico. Se supone que no deben negarle la vacuna a nadie que no tenga cobertura, ni que los obliguen a pagar los cargos. Sin embargo, ambas cosas han sucedido.Los trabajadores de los centros de vacunación también han rechazado a personas que consideraban que no aportaban pruebas suficientes de que pertenecían a un grupo calificado, exigiendo ver sus historiales médicos u otros comprobantes de enfermedades subyacentes. Aunque la mayoría de los estados no exige esa documentación, los funcionarios no siempre lo han comunicado con suficiente claridad.Las barreras resultantes pueden ser mayores para los que estén menos preparados para abogar por sí mismos, como las personas indocumentadas y quienes no hablan inglés. Por ello, para algunos de los más vulnerables aún no es muy fácil obtenerlas.Si usted o su familia han tenido dificultades para obtener una vacuna contra COVID-19, por favor llamar o enviar un mensaje de texto, puede comunicarse al 202-681-0779, en inglés o español.