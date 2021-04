"Estás en el barrio equivocado": la agresión de un soldado contra un joven negro

Un soldado asignado al Fort Jackson, en Carolina del Sur, fue grabado en un video cuando agredía y amenazaba a un joven negro que caminaba por una zona residencial. El militar fue arrestado y tanto el Ejército como el Departamento de Justicia abrieron una investigación.Un soldado del Ejército en servicio activo fue acusado este miércoles de agresión en tercer grado después de que fuese captado en un video empujando e insultando a un joven negro en Columbia, Carolina del Sur, y diciéndole que estaba "en el barrio equivocado", informaron las autoridades.El militar, de raza blanca, ha sido identificado como Jonathan Pentland, de 42 años, y está asignado a la base del Ejército de Fort Jackson.En el video, publicado el lunes por una mujer en redes sociales y compartido miles de veces, se ve a Pentland sin mascarilla increpando a un hombre negro y exigiéndole que abandone el barrio antes de amenazarle con violencia física. De hecho, llega a empujarlo."Estás en el barrio equivocado, hijode...", le se oye decir a Pentland en la acera. "No voy a jugar contigo. Estoy a punto de mostrarte lo que puedo hacer", sigue amenazándolo.Pese a que el video registra claramente la amenaza verbal, el empujón y los insultos racistas, el video no muestra qué ocurrió antes y qué desató el incidente. En todo caso, al final del video se puede escuchar a una mujer, a quien Pentland identifica como su esposa, diciéndole a otro hombre que el joven agredido por el militar había mantenido una discusión con una menor en el vecindario, una afirmación que luego el agredido negó.El incidente sucedió a principios de esta semana y provocó una enérgica manifestación pública, justo cuando se han desatado protestas por la muerte de otro joven negro el domingo durante un control de la policía en Minnesota y cuando el juicio contra el exoficial Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd en mayo de 2020, atraviesa por su etapa final.Pentland fue detenido a las 8:30 horas del miércoles y fichado en el Centro de Detención Alvin S. Glenn. Si es declarado culpable, se enfrenta a una multa de 500 dólares y a 30 días de cárcel.En una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Richland, Leon Lott, señaló que la primera vez que vió el video "fue terrible" y "perturbador"."Era innecesario. Es un video malo: el joven era la víctima, el individuo que fue detenido era el agresor y se le ha tratado como corresponde"."No vamos a permitir que haya un acosador en nuestra comunidad", dijo el sheriff Lott.El general de brigada al mando de Fort Jackson, Milford H. Beagle Jr., dijo en un post publicado en el sitio oficial de Facebook que el comportamiento del soldado "no es en absoluto tolerado por ningún miembro del servicio".′′Los líderes en Fort Jackson de ninguna manera condonan el comportamiento descrito en el video publicado recientemente", dijo el comandante Beagle.′′Esta acción afecta profundamente a nuestra comunidad... y a nuestra familia del ejército", aseveró Beagle, añadiendo que Pentland ya ha sido acusado por el Departamento del Sheriff del condado de Richland y que el Departamento de Justicia "también está investigando el incidente".El sheriff Lott dio las gracias a la persona que logró grabar el video del momento e instó a la gente a colaborar con las fuerzas del orden "para asegurarnos de que evitamos que el incidente que ocurrió el lunes vuelva a ocurrir".