Esto es lo que sabemos y lo que no sobre ómicron

La nueva variante del COVID-19

Aún no se conoce con certeza si es más transmisible, si será la variante predominante, si es más virulenta, si las vacunas actuales funcionarán para atacarla y si se extenderá por todo el planeta.Pero los científicos tienen indicios que responden en parte a esas preguntas, según Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra, pues han vigilado su comportamiento desde su aparición.Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la región de Gauteng la tasa de vacunación es muy baja, escribe López-Goñi, de hecho, según el portal de estadísticas Our World in Data, solo un 10% del total de población de África ha recibido al menos una dosis.¿Es entonces realmente más transmisible o es un efecto debido a que dicha población no está mayoritariamente vacunada? Hasta el momento, dice López-Goñi, no se sabe cómo se comportará esta variante en otra población cuya tasa de vacunación sea mayor.Ómicron fue declarada "variante de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a que presenta más de 30 mutaciones en la proteína espiga, la que permite que entre al organismo humano. Pero más que el número de mutaciones, lo que conviene analizar es el efecto que puedan tener todas esas mutaciones juntas, advierte el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido.En este caso, dichas mutaciones han sido relacionadas con que la variante pueda lograr escapar del sistema de inmunológico del cuerpo y apuntan a un posible aumento de la transmisibilidad."¿Hay motivo para la alarma e histeria generalizada? En este momento no. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero hay que seguir vigilantes", indica López-Goñi.¿Eso hace, entonces, que sea más peligrosa? Para comprobarlo hay que esperar a que más gente se infecte y ver su evolución.Angelique Coetzee, quien descubrió la nueva variante, dijo que los pacientes con ómicron a los que ha tratado presentan síntomas muy leves y, hasta ahora no han requerido hospitalización.En cuanto a la efectividad de las vacunas disponibles frente a la variante, lo que se espera, por lo pronto, es que "éstas proporcionen cierta protección (...), porque no solo estimulan los anticuerpos, sino también otras células inmunitarias que atacan a las células infectadas por el virus".Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, ha recalcado, sin embargo, la importancia de seguir vacunándose y de buscar la dosis de refuerzo."Lo hemos dicho una y otra vez y vale la pena repetirlo. Si no está vacunado, vacúnese, póngase el refuerzo si está vacunado, siga utilizando los métodos de mitigación, como la mascarilla, evitar las multitudes y los espacios poco ventilados”, resaltó.Por su parte, Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, fabricantes de las vacunas aprobadas para su uso en Estados Unidos, y AstraZeneca, de uso generalizado en Europa, han dicho que están estudiando la variante y que confían en sus capacidades para adaptar sus fórmulas para combatirla, si fuese necesario.