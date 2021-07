Euro y Copa América definen semifinalistas

Sudamérica y Europa conocerán este viernes y sábado a sus cuatro mejores selecciones que seguirán el camino hacia el sueño de levantar el título continental.Este viernes y sábado, la Eurocopa 2020 y la Copa América 2021 disputarán sus respectivos duelos de Cuartos de Final en busca de las mejores cuatro selecciones por torneo que seguirán su camino para intentar llevarse el título.Arrancamos el viernes en el Estadio Krestovski de la capital rusa para el duelo entre Suiza y España, dos selecciones que no tenían presupuestado llegar tan lejos en la Euro.Los suizos llegan motivadísimos tras el golpe de autoridad que significó la eliminación de Francia --la favorita para llevarse le torneo- en tanda de penales y buscarán hacer daño a un cuadro español que logró encontrar su ritmo en la recta final de la Fase de Grupos.Un par de horas después, en el Allianz Arena de Múnich, Bélgica e Italia protagonizarán un duelo con muchas expectativas, ya que será un tú a tú de invictos en la Euro y de talento puro.Los belgas podrían culminar su obra maestra con una generación que dio mucho de qué hablar en el Mundial pasado, mientras que Italia mantiene esa sed de venganza tras no haber clasificado a la máxima fiesta del futbol hace cuatro años.República Checa y Dinamarca, y Ucrania e Inglaterra jugarán el sábado en Bakú y Roma, respectivamente.¿Dónde ver Republica Checa vs. Dinamarca y Ucrania vs. Inglaterra?Unos miles de kilómetros al sur y del otro lado del Atlántico, la Copa América dará luz verde a sus compromisos de Cuartos de Final que inaugurarán Perú y Paraguay en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, de Goiania.Brasil y Chile complementarán la jornada del viernes en el Estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro. Los jugadores de Tite son favoritos para avanzar a Semifinales, pero los chilenos no pueden tomarse a la ligera como dignos bicampeones de dicho torneo.El sábado, Uruguay y Colombia se verán las caras en el Estadio Nacional de Brasilia, y Argentina cerrará en Goiania el ajetreado calendario futbolístico ante Ecuador, en lo que se espera un partido sin tregua.