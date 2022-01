Evaluación de la CIA descarta que casos de “Síndrome de La Habana” fueran un ataque extranjero

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha descartado en un nuevo reporte de inteligencia que los misteriosos síntomas conocidos como Síndrome de La Habana sean el resultado de una campaña global sostenida por parte de una potencia hostil y que estuviera dirigida contra cientos de diplomáticos y espías de Estados Unidos.El “Síndrome de La Habana” es una misteriosa dolencia que comenzó a afectar a diplomáticos y oficiales de inteligencia estadounidenses en la capital de Cuba, La Habana, a fines de 2016.Las víctimas informaron de la aparición repentina de una variedad de síntomas como dolores de cabeza, náuseas, pérdida de memoria y otras dificultades cognitivas. El grupo inicial de casos confundió a los expertos médicos.Con el tiempo, se han reportado unos 1,000 incidentes entre el personal estadounidense, en varios países como Rusia, China, Colombia, Uzbekistán e incluso los propios Estados Unidos.Qué dice la CIALa mayoría de los 1,000 casos informados al gobierno de Estados Unidos pueden explicarse por causas ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés, en lugar de una campaña global sostenida por parte de una potencia extranjera.La agencia continúa su investigación sobre dos docenas de casos del Síndrome de La Habana que siguen sin explicación, en los cuales la agencia no puede descartar la participación extranjera, incluidos muchos de los casos que se originaron en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana a partir de 2016.Otro grupo de casos se considera sin resolver. Pero en cientos de otros casos de posibles síntomas, la agencia ha encontrado explicaciones alternativas plausibles.La idea de que los síntomas generalizados de lesiones cerebrales han sido causados por Rusia u otra potencia extranjera que ataca a los estadounidenses en todo el mundo, ya sea para dañarlos o para recopilar inteligencia, se ha considerado infundada, dijeron las fuentes citadas por varios medios en Estados Unidos.¿Qué está haciendo Estados Unidos respecto al Síndrome de La Habana?El año pasado, el director de la CIA, William J. Burns, nombró a un alto funcionario de esa agencia que desempeñó un papel destacado en la búsqueda de Osama bin Laden para encabezar un grupo de trabajo del gobierno que investiga los incidentes de Síndrome de La Habana.Tanto Burns como el secretario de Estado, Antony Blinken, han dicho que encontrar la raíz del síndrome es una prioridad. Los funcionarios enfatizaron que el informe provisional no era una conclusión final de la administración Biden en general o de la comunidad de inteligencia en su totalidad.Según la Ley de La Habana, promulgada por el presidente Joe Biden en octubre, la administración tiene seis meses para establecer un marco para realizar pagos a las personas afectadas.La Casa Blanca ha dicho que busca desarrollar un sistema de compensación y una mejor atención médica para las personas con enfermedades relacionadas con el Síndrome de La Habana.