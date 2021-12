¡Eventos navideños en el Upstate!

- ¡La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y eso significa que amigos y familiares se reunirán para muchos eventos festivos especiales!Muchos de esos eventos están sucediendo aquí en el norte del estado para que todos los disfruten. Échales un vistazo a continuación:: del 5 de noviembre al 9 de enero en la mansión Biltmore en One Lodge Street, Asheville, NC 28803.en Greenville: del 12 de noviembre al 17 de enero en Village Green frente al Courtyard Marriott en el centro de Greenville.El: del 19 de noviembre al 28 de diciembre en tres hoteles en el centro de Greenville: Courtyard Marriott, Embassy Suites by Hilton - Riverplace y Hyatt Regency.: del 25 de noviembre al 31 de diciembre. El evento se lleva a cabo los siete días de la semana, de domingo a jueves a las 6 p.m. - 10 p.m. y viernes y sábado 6 p.m. - 11 p.m.: 14 de diciembre a las 6:30 p.m. en el centro de Spartanburg.: 25 de noviembre - 25 de diciembre a partir de las 5 p.m. a las 10 p.m. en 150 Rose Valley Blvd.: O 'Lighted Night es una celebración de la temporada con luces y música, todas las noches del 2 de diciembre al 2 de enero de 6 a 10 p. M. en S. Broad Street. La iluminación del árbol de Navidad será el 2 de diciembre a las 6 p.m. y luego un desfile el 4 de diciembre a las 10 a.m.