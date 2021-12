Eventos navideños en Midlands

Has visto todas los alumbrados o luces (Riverbanks, Carolina, Lights on the River, Edventure) y has estado en State House para ver el árbol,Está”, el reno de nariz roja en 4D". Un clásico navideño favorito. Este espectáculo de 10 minutos se lleva a cabo en el Museo Estatal de Carolina del Sur y se presenta todos los días excepto los lunes hasta el 2 de enero. El museo lo llama una "" del amado clásico sobre el desvalido, es decir, el infractor, que salva la Navidad.También, pero tendrás que actuar rápido porque su última aparición es el sábado 18 de diciembre; tiene que prepararse, ya sabes, para el gran día. Santa estará allí desde las 11 a. M. Hasta las 3 p. M., Y la visita está incluida con la admisión o la membresía.Se planean varios espectáculos con temas navideños y con boleto para la próxima semana en Columbia.será en el Koger Center for the Arts del 14 al 15 de diciembre,en el Trustus Theatre del 15 al 16 de diciembreen el Colonial Life Arena el 17 de diciembrese llevará a cabo en el Columbia Marionette Theatre el 20 de diciembre.En el condado de Lexington, otra tradición se lleva a cabo en el Teatro Harbison del 17 al 18 de diciembre, cuando se representapor su vigésimo primer año. El ballet se describe como "un viaje mágico con personajes intrigantes, una historia convincente y hermosos paisajes, disfraces y bailes".Columbia City Ballet tiene presentaciones en el Koger Center del 18 al 19 de diciembre.El 23 de diciembre, ColaJazz Little Big Band presentarácon la suite Nutcracker de Ellington en el Koger Center.El 31 de diciembre, se llevará a cabo una fiesta de Nochevieja en el Capital City Club, en lo alto del edificio más alto de Carolina del Sur. La fiesta incluye entremeses, bebidas sin fondo, entretenimiento en vivo y un brindis con champán para la cuenta regresiva del Año Nuevo.